Изида Чаниа

В наблюдениях за руководством нашей страны меня не покидает ощущение, что они, особенно представители исполнительной власти, как-то неправильно воспринимают свою миссию и как минимум скучают в Абхазии. Поэтому при любой удобной возможности они отбывают из страны веселой компанией, чаще всего в Москву или в другие города России. Там, в паузах между застольями, они иногда вспоминают об Абхазии и тогда подписывают какие-то меморандумы и соглашения с регионами, городами, поселками, институтами... Могут даже встретиться с кем-то и поговорить о чем-то.

Эффект от подписанных соглашений, договоров, меморандумов никто не анализирует, и бюджетные средства, потраченные на командировки президента, депутатов парламента, судей и прокуроров, министров, глав администраций и других чиновников, никто не считает. Уверена, что если бы такая работа велась, то не было бы дефицита в бюджете, и обязательства по повышению зарплат хотя бы бюджетникам исполнялись. И уж точно Аслан Бжания более вдумчиво расходовал бы средства президентского и премьерского фонда.

Справедливости ради надо сказать, что президенты нашей страны всегда достаточно часто ездили в Москву, но обычно пытались обосновать свое отсутствие. Например, Сергей Багапш, у которого, как и у Бжания и Анкваб (последний меньше всех «гастролировал») была семья в Москве, очень искренне радовался шутке: «президент страны с кратковременным визитом прибыл в Абхазию». Будучи весельчаком, он воспринял ее как показатель того, как эффективно он налаживает связи с Российской Федерацией, и делал вид, что не понимает подтекста. Между тем Багапш всегда пытался придать обоснование своим визитам.

Нынешний президент Бжания переплюнул всех своих предшественников вместе взятых – он просто живет за пределами Абхазии и даже не ищет поводов для отбытия и долгого отсутствия

Нынешний президент Бжания переплюнул всех своих предшественников вместе взятых – он просто живет за пределами Абхазии и даже не ищет поводов для отбытия и долгого отсутствия. Он может проигнорировать даже знаковые для страны мероприятия – День добровольца или, как в минувшие выходные, скачки на Кубок президента Абхазии. Согласна, при чем тут скачки, если мы живем с номинальным президентом 3,5 года и даже не возмущаемся, еще и кубки в его честь проводим. Зачем же в такой ситуации обращать внимание на то, что глава государства, а вслед за ним и все остальные члены исполнительной, законодательной и муниципальной властей не ощущают никакой потребности отчитаться перед народом о своих планах, намерениях, расходах и принятых решениях?!

Я бы вообще назвала нынешнюю власть гастарбайтерами, но не хочу обижать узбеков, таджиков и других тружеников, которые зарабатывают деньги своим трудом. Наш президент отличается от них тем, что приезжает в страну совсем с другими целями – убедить депутатов проголосовать за какой-то законопроект (не будем сейчас о способах убеждения), лично показать «инвестору» очередной объект или территорию на продажу, перерезать ленточку, поприсутствовать на народных гуляниях. Один раз даже приехал на митинг оппозиции (обычно уезжает), чтобы выстроить кордон вокруг правительственной резиденции и призвать своих сторонников на свою защиту. По приезде он пытается зафиксировать свое существование очередным совещанием. И опять аргументы – негоже главу государства критиковать без доводов, тем более в условиях ужесточения закона о клевете.

Отсутствие Аслана Бжания никто и не заметил бы, если бы он 14 сентября не отметил свое краткое пребывание в стране совещанием – о готовности школ к новому учебному году

В минувшем сентябре президент почтил страну своим присутствием накануне Дня Победы. Он прибыл 25 сентября, аккурат ко Дню освобождения столицы от грузинской оккупации. Десятидневное отсутствие Аслана Бжания никто и не заметил бы, если бы он 14 сентября не отметил свое краткое пребывание в стране совещанием – о готовности школ к новому учебному году. А галочку поставить надо было, потому как о президенте никто очень давно, с 5 сентября, когда он провел совещание по ликвидации последствий стихийного бедствия от 9 июля, никто ничего не слышал. Странно, что 5 сентября он не вспомнил о начавшемся учебном годе, но, видимо, готовности еще не было или очень спешил на самолет.

Но давайте поговорим о цели визитов, о которых иногда сообщает его пресс-служба. Вот, например, в августе президент ездил в Москву не просто так. Он встретился с российским налоговиком Егоровым и с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. В первом случае он обсуждал очень президентскую тему – применение российских технологий в налоговом администрировании, а во втором – сказал спасибо за признание Абхазии. На это ушел почти месяц. Вернулся Аслан Бжания в нашу страну только по случаю Дня признания независимости Абхазии Российской Федерацией. Человек он гостеприимный, надо было по-хозяйски встречать гостей.

Ну ладно, я далеко отмотала ленту – вернусь в нынешний день. Напомню, что в очередной раз приехал наш президент в Абхазию 25 сентября – возложил цветы, принял парад Победы и поехал в Сочи. Там 3 и 4 октября прошли (без сомнения) две важные встречи – с министром иностранных дел и с президентом России. На встречах, как сообщают российские СМИ, он подписал соглашение о размещении ВМФ России в Абхазии, в порту Очамчыра. Конечно, нам бы хотелось задать главе нашего государства вопросы, которые не интересуют российских журналистов, связанные с единоличным принятием такого серьезного решения – узнать условия, на которых размещена база, гарантии безопасности, которые ее присутствие дает нашему государству, вызовы, с которыми столкнется наша страна после размещения базы. Но ему было не до нас. Слава богу, что бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Комоедов объяснил, зачем нам размещение ВМФ России, – для обеспечения безопасного судоходства и обороны России и Абхазии с морских направлений, проведения операций по удержанию господства России как в море, так и в воздухе, содействия российским сухопутным войскам на приморских направлениях. А у нашего Аслана Бжания не нашлось времени на обещанную предвыборную прозрачность – он быстренько встретился с Совбезом, подписал указы о наградах, поздравил учителей с профессиональным праздником, Мурата Купилова с Днем Адыгеи, Рамзана Кадырова с днем рождения. И экстренно отлетел с «рабочим визитом» домой, в Москву, захватив с собой половину своей администрации, правительства – министра экономики Кристину Озган, министра иностранных дел Инала Ардзинба, министра просвещения Инала Габлия, министра здравоохранения Эдуарда Бутба, министра юстиции Анри Барциц.

К чему такая спешка и столь массовый исход руководства страны – вроде оппозиция даже митингов не объявляла? Если верить пресс-службе Аслана Бжания, ему было просто необходимо посетить Российский экспортный центр, где министр экономики Абхазии Кристина Озган подписывала меморандум о взаимопонимании…

А вот и еще одно сообщение о нынешнем необычайно насыщенном рабочем визите нашего президента – он встретился с абхазскими студентами, обучающимися в различных высших учебных заведениях Москвы. Теми самыми, которые каждые полгода приезжают в Абхазию на каникулы. Но, видимо, время такое настало - Магомету пора идти к горе. До выборов осталось менее полутора лет, и 150 абхазских студентов, которые учатся в Москве, должны испытывать благодарность именно Аслану Бжания за возможность учиться в столичных вузах. К тому же как не проголосовать за человека, который лично пожал тебе руку и пообещал работу?

Наше дело маленькое – платить налоги, чтобы содержать явно ненужную нам власть. Она ведь наша, хоть и живет в другой стране, но мы-то все равно независимые – есть и герб, и флаг, и гимн

Все сказанное в некоторой степени характеризует отношение нынешнего руководства к нашей стране и к людям, которые начинают интересовать власть только в канун выборов. Тут уже электорат посыпают благами – мосты открывают, фасады вокзалов и стволы деревьев белят. Вот, к примеру, отчет от Минэкономики о сделанном за почти четыре года «в соответствии с поручением президента Республики Абхазия». Освещение трассы на участке Сухум-Очамчыра (56 км), расчистка придорожной территории Псоу-Ингур (это когда кусты стригут), окраска мостовых сооружений, работы по нанесению дорожной разметки и установке знаков правил дорожного движения, ремонт зданий железнодорожных вокзалов в Гудауте, Сухуме. А еще укладка тротуарной плитки, ремонт балюстрады и навеса на одной из платформ в Гагрском районе. И вишенка – работы по капитальному ремонту водопровода, канализации и ливневок центральных улиц столицы, которые ведутся четвертый год и которым конца и края не видно. Дальше конкретно и по отдельности по каждому заасфальтированному кварталу и покрашенному мосту – так отчетливей выступает весь массив проведенной работы, и мне уже даже кажется, что сам Аслан Бжания стоит с кисточкой в одной руке и ведром с краской в другой. В этом отчете о грандиозных успехах не сразу и поймешь, что речь идет об освоении российских денег, поступивших по инвестпрограмме. Но важно не это, а перечень, который должен пойти в заслуги Аслана Бжания перед выборами. Народ он такой – он незлобливый, он радуется, даже когда нет света, воды, когда на зарплаты и пенсии не прожить, когда растет цена на электричество, бензин и продовольственная корзина пуста. Если повезет и друзья президента раздадут муку и макароны, то благодарности вообще не будет предела. Все остальное приложится – российская база ВМФ защитит наше море, российские военные части защитят нас на суше, российские бизнесмены построят аэропорт и еще раз отремонтируют железную дорогу, Минпросвещения России пришлет учебники, по которым будут учиться наши дети, международные организации помогут жителям села и многодетным семьям... Наше дело маленькое – платить налоги, чтобы содержать явно ненужную нам власть. Она ведь наша, хоть и живет в другой стране, но мы-то все равно независимые – есть и герб, и флаг, и гимн.

Действительно, а чего нам еще надо?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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