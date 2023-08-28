Изида Чаниа

Модель правления, выбранная нынешним руководством, – проста: обманывать электорат и не обращать внимания на мнение общественности. Как ни странно, она не только прижилась в Абхазии, где традиционно все руководители, даже в советские времена, считали свои долгом прислушиваться к мнению народа и считаться с требованиями общественности, но и оказалась весьма удачной.

Действующий президент Аслан Бжания, который пришел к власти, используя бездоказательный постулат о своем отравлении, оказался просто чемпионом по игнорированию общества, оппозиции и даже своих сторонников.

Оппозиция и общественность в глубоком нокауте – исчерпаны аргументы, доводы, предложения, собраны все подписи, оглашена убийственная статистика, в адрес президента направлены кипы обращений, воззваний, требований и ультиматумов. В ответ на все это Аслан Бжания развлекается, гуляет с друзьями, спит на общественных мероприятиях, умывается из бутылки с минеральной водой во время встречи с представителями оппозиции, уходит в сопровождении охраны, не дожидаясь окончания концерта абхазской оперной дивы... И «не оборачивается, когда его окликают».

Фраза «как об стенку горох» – это как раз про нашу власть. Сколько ни говори, в их голове задерживается лишь то, что соответствует личным интересам

Я не знаю ни одного абхазского политика, которому бы сходило с рук подобное поведение. Фраза «как об стенку горох» – это как раз про нашу власть. Сколько ни говори, в их голове задерживается лишь то, что соответствует личным интересам, сомкнувшимся с интересами иностранных олигархов, которых они представляют в должности и которых чтят больше, чем народ и страну. Известный плут и авантюрист герой Ильфа и Петрова, который живет по принципу «Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится», словно выписан с действующего президента Аслана Бжания.

А в сложной ситуации у президента всегда есть возможность отправиться в вояж, оставив страну на безмолвного ничего не решающего вице-президента и занятого распределением ресурсов премьер-министра. О «рабочих визитах» Аслана Бжания пресс-служба сообщает с некоторым запозданием, давая ему временную фору. Для этого в рабочем портфеле есть стандартные заготовки – пакет немудреных документов, при помощи которых создается иллюзия его присутствия на рабочем месте. Если пресс-служба посыпает информационное пространство указами о награждениях, поздравительными телеграммами и другими, не требующими личного участия президента, следами его деятельности, то это значит, что Аслан Бжания отбыл домой, в Москву.

Что настораживает общественность, так это опасения, что из очередной фейковой рабочей поездки он вернется с новым пакетом проектов по распродаже страны

По моим наблюдениям президент Бжания покидает страну с интервалом в один месяц и приезжает в Абхазию сугубо по делу – пролоббировать очередной безумный закон, вразумить депутатов, дать наставления силовикам, устроить пышное застолье для друзей-олигархов и иногда возложить цветы по случаю, по устоявшейся схеме. Может что-то еще делает, но об этом не сообщается, так как, видимо, совсем не вписывается в деятельность главы государства. Впрочем, для простых людей отсутствие президента в стране не очень ощутимо, и единственное, что настораживает общественность, так это опасения, что из очередной фейковой рабочей поездки он вернется с новым пакетом проектов по распродаже страны.

Если вояж затягивается, а информация об отсутствии президента в стране просачивается в СМИ, появляются какие-то странные объяснения и не менее странные пунктирные сообщения о болезнях Бжания, о которых народу говорят меньше, чем говорили о состоянии здоровья Сталина или Брежнева. Последняя больнично-рабочая командировка нашего Аслана Бжания в этом смысле очень показательная - началась она в начале августа и завершилась в конце лета. Должна сказать, что прошлая, июньская, была значительно короче – полмесяца, и, на мой взгляд, была прервана лишь потому, что в сухумском порту надо было встретить круизный лайнер «Князь Владимир». Думаю, что и в августе президент бы не ограничивал себя во времени, продолжал бы играть в шахматы с Илюмжиновым в Москве и гулять в столице России со своими партнерами по «бизнесу», если бы не День международного признания Абхазии, на который прибыли российские чиновники. Делать в Абхазии Аслану Бжания действительно в августе было нечего – парламент, который должен принять закон об апартаментах не оправдал его ожидания и ушел на каникулы, передав в собственность непонятно кому только сухумский аэропорт.

Видимо, и пресс-службе надоело выдумывать, вот и дали то, что смогли выжать из «чемоданного настроения» президента

Отдельно отмечу, что последняя активность президента в Абхазии была связана с совещанием Совбеза, на котором, я процитирую полный текст пресс-службы, он не займет много времени. «Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности Республики Абхазия. Участники заседания обсудили актуальные вопросы внешней и внутренней политики государства». Это все сообщение – «от точки до точки». Неправда ли «очень насыщенная подача информации»? Зачем провел, что обсуждали, какие поручения дал глава государства, чем недоволен или доволен, кого выслушал, что сам сказал или, хотя бы по традиции, один абзац с перечнем присутствовавших на совещании? Но, видимо, и пресс-службе надоело выдумывать, вот и дали то, что смогли выжать из «чемоданного настроения» президента. Можно, конечно, проследить и активности прошлых визитов Бжания в Абхазию, но картина получится совсем безысходная.

Но оставим эмоции и поговорим конкретно о «рабочей поездке», в которой наш президент пребывал почти месяц, так как налогоплательщики имеют право знать, чем занимается глава государства за их счет. Так вот, за все это время президент обозначился двумя встречами. Парадной – накануне дня признания независимости Абхазии Россией он встретился с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым, где произнес загадочную фразу: «стоящие сейчас на повестке дня вопросы в ближайшее время будут решены, и дружба двух стран станет еще крепче». Что он имел в виду – апартаменты? Пицундскую дачу? А может быть, что-то еще, чем за три года привык распоряжаться, как своей личной собственностью? Поживем – увидим: в маленькой стране все тайное становится явным. Правда, иногда – поздно.

Почему-то богатые люди предпочитают приобретать государственную собственность в Абхазии либо задарма, либо за смешные деньги

Смысл второй встречи гражданам Абхазии, видимо, надо еще осмыслить, так как непонятно зачем президенту Абхазии встречаться с руководителем Федеральной налоговой службы России? И почему обсудить российские технологии в налоговом администрировании на профессиональном уровне с Даниилом Егоровым не может его абхазский коллега? Зачем же отрывать президента от дел? Наверное, для оправдания неофициальных встреч, которые остались за кадром – с небедными россиянами. Уверена, что не пройдет долгого времени, как имена этих людей всплывут в приватизационных процессах по остаточной стоимости. Почему-то богатые люди предпочитают приобретать государственную собственность в Абхазии либо задарма, либо за смешные деньги. Да, и это не вопрос, а констатация факта, вызывающего стойкие подозрения в коррупции на высшем уровне.

В общем, как ни крути, получается, что глава нашего государства поехал в другую страну порешать свои личные вопросы. И низкий поклон ему, что провел какие-то две встречи хотя бы для видимости, потому как в прошлый 15-дневный «рабочий визит» не было ни одной встречи, о которой бы пресс-служба могла сообщить гражданам страны.

Но, может быть, у нас в стране, где все так четко, отлажено работает, присутствие президента не очень важно и он может регулярно проводить с семьей по 20 рабочих дней? Давайте посмотрим, что происходит в это время в стране, где Бжания числится президентом?

Все эти вопросы не решаются без присутствия президента, который вместо обещанных реформ подмял под себя все ветви власти и полностью лишил их самостоятельности

Страна «переваривает» последствия наводнения и одновременное поднятие цен на бензин и товары первой необходимости. В ДТП гибнут люди, граждане страны стреляют в гаишников, происходят похищения людей и убийства. Чтобы не описывать все происходящее, ограничусь формулировкой, которая не столь критична для психики, – неблагополучная, криминогенная ситуация.

Все эти вопросы не решаются без присутствия президента, который вместо обещанных реформ подмял под себя все ветви власти и полностью лишил их самостоятельности. Вот почему я и вспомнила плута и авантюриста Остапа Бендера. Наш президент четко ассоциируется у меня с героем бессмертного романа, только без харизмы – Нью-Васюки, шахматный турнир, «четыреста сравнительно честных способов отъема денег»... Сравнивать можно бесконечно, и невозможно не заметить, что фраза великого комбинатора «Хватит с нас государственной деятельности. Пора заняться делом» соответствует модели правления, выбранной Асланом Бжания для нашей страны.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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