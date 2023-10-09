Папуашвили не видит необходимости принять резолюцию против базы ВМФ РФ в Очамчире

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили не видит необходимости в принятии законодательным органом резолюции против открытия ВМФ России (российской военно-морской базы) в Очамчире, пишет SOVA.

По словам Папуашвили, безопасность и внешнюю политику Грузии осуществляет правительство страны, и он полностью ему доверяет. По его словам, если бы у оппозиционных политических партий присутствовал «какой-то здравый смысл» в этом вопросе, они бы получили поддержку со стороны населения.

Оппозиционные депутаты парламента Грузии Теона Акубардия, члены партии «Для Грузии» Ана Бучукури и Михаил Даушвили призвали 9 октября принять резолюцию против возможного открытия в Абхазии постоянной базы ВМФ России.

«Нет, мы не видим в этом необходимости, поскольку наша политика в отношении оккупированных территорий четко определена, в том числе резолюцией парламента, с учетом программы правительства и в целом той согласно политике, которую мы проводим в отношении оккупированных территорий, а также по отношению к стране, которая оккупировала наши территории. Это четко, и мы будем следовать этому плану и политике», - прокомментировал вопрос председатель парламента Грузии.