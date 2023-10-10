Глава Georgian Airways ответил президенту Грузии: мы не Air France

Противостояние авиакомпании Georgian Airways с президентом Грузии Саломе Зурабишвили продолжается.

Руководитель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили назвал грузинского президента «некомпетентной» и посоветовал Зурабишвили из бюджета профинансировать рейсы из Израиля в Грузию.

«Пусть не думает госпожа президент, что Georgian Airways – это Air France – авиакомпания, у которой есть 600 самолетов. У нас всего три самолета и никогда госпожа президент не думала нам помогать. Вот Air France во время пандемии получила 10 миллиардов (евро), а Georgian Airways – ни цента», – сказал Гаиашвили изданию Business Insider Georgia.

Ранее администрация президента Грузии опубликовала заявление Зурабишвили. Она считает, что грузинские авиакомпании должны «хотя бы раз проявить социальную ответственность» и помочь гражданам Грузии безопасно вернуться в страну. Georgian Airways же опубликовала заявление, в котором говорится, что компания не повышала цены на билеты.

Сегодня, 10 октября Georgian Airways выполнит из Тель-Авива дополнительный рейс в Тбилиси, билеты на который были распроданы накануне вечером. Необходимости в спецрейсах нет, заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.