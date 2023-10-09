Президент: Georgian Airways должна хоть раз проявить социальную ответственность

Президент Грузии опубликовала заявление в связи с авиакомпанией Georgian Airways, где пишет, что грузинские авиакомпании должны «хотя бы раз» проявить социальную ответственность и помочь гражданам Грузии безопасно вернуться в страну.

Так Саломе Зурабишвили отреагировала на заявления граждан о том, что из-за сложившейся ситуации многие хотят вернуться в Тбилиси из Израиля, но цены на билеты у Georgian Airways сильно выросли.

«Грузинские авиакомпании должны хотя бы раз проявить социальную ответственность и вместо дополнительных барьеров и искусственного повышения цен на авиабилеты помочь гражданам Грузии безопасно вернуться в страну», - заявила президент.

9 октября компания Georgian Airways опубликовала заявление, в котором говорится, что информации относительно повышения цен на билеты «не хватает объективности», сообщает SOVA. Компания утверждает, что «скрины», распространяемые в социальных сетях, относятся к бизнес-классу.

«В целом мировая практика такова, что за дни до вылета или непосредственно в день вылета билеты стоят в два и три раза дороже, что составило около тысячи лари.

Стоимость билетов, приобретенных неделей ранее, составляла около 500 лари. Мы еще раз повторим: цены на билеты зависят от израильских авиакомпаний», - заявили в компании.

Напомним, Саломе Зурабишвили 20 мая объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за осуществления прямых авиарейсов в РФ. Она также призвала всех бойкотировать эту компанию и не использовать воздушные борты для путешествий в другие страны. В свою очередь, авиакомпания объявила президента Грузии Зурабишвили «персоной нон грата» и потребовала извинений.