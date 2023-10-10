В Армении представитель правящей партии избран мэром Еревана

В Армении представитель правящей партии «Гражданский договор» Тигран Авинян был сегодня избран мэром Еревана на первом заседании новоизбранного Совета старейшин 32 голосами «за» и 5 голосами «против».

Как пишет Радио Азатутюн, Авинян был единственным кандидатом, выдвинутым на пост мэра, и для избрания ему требовалось 27 голосов.

По результатам состоявшихся 17 сентября выборов в Совет старейшин армянской столицы вошли партии «Гражданский договор», «Национальный прогресс», «Республика», «Общественный голос» и блок «Мать Армения». Партия «Гражданский договор» получила наибольшее количество голосов — 32,5%.

Блок «Мать Армения» (лидер Андраник Теванян) и партия «Национальный прогресс» (первый номер Айк Марутян) бойкотировали сегодняшнее заседание, надеясь таким образом создать ситуацию отсутствия кворума, что привело бы к проведению новых муниципальных выборов.