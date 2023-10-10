Обзор грузинской прессы

Что значит для Грузии возможное размещение в порту Очамчире пункта постоянного базирования военно-морского флота РФ? С таким вопросом газета «Квирис палитра» обратилась к политологу, руководителю Школы международных отношений грузинского Института общественных дел Торнике Шарашенидзе:

Если Россия решит напасть на Тбилиси, она войдет из Цхинвали, а не из Очамчире

«В Грузии распространилась сумасшедшая версия, что планируется полный перенос севастопольской базы, однако она физически не уместится. Если бы это было возможно, то половину этой базы уже бы передислоцировали. Что касается вопроса, что это для нас меняет, отвечу: их танки стоят в 40 километрах от Тбилиси, если Россия решит напасть на Тбилиси, она войдет из Цхинвали, а не из Очамчире».

На вопрос журналиста: не означает ли это, что проект порта Анаклия будет заблокирован, поскольку возрастают риски и инвесторы могут отказаться от вложений, Шарашенидзе отвечает:

«Разве Россия не присутствовала раньше в Абхазии? Кроме китайских инвесторов портом Анаклии никто не интересуется. Я сомневаюсь, что китайцев может побеспокоить существование русского порта в Очамчире».

Между тем, по мнению Шарашенидзе, в случае открытия российской базы в Очамчире, скорее всего, она будет использоваться технически, к примеру, для дозаправки кораблей. «Утверждать, что это означает усиление российского присутствия в Черном море, – неправильно», – считает политолог.

«Власти Грузии не понимают сути Конституции», – заявляет эксперт портала «Время самоуправления» Ираклий Мелашвили. Цель основного закона – защита общества от тех, кто обладает властью, однако председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и его команда практически открыто заявляют, что законы необходимо использовать во благо правящей партии, говорит Мелашвили, комментируя вопрос импичмента президента Саломе Зурабишвили, инициированного правящей командой.

Правительство пытается единолично править страной – это большой шаг к тоталитаризму

«Конституционный суд может создать очень опасный прецедент, если истолкует Конституцию так, что любой разговор о внешней политике со стороны любого чиновника, в том числе во время частных визитов, является нарушением Конституции. В Конституции прописано, что любой человек имеет право свободно получать и распространять информацию, и если у меня – рядового гражданина – есть такое право, то почему его лишают президента? Правительство пытается единолично править страной – это большой шаг к тоталитаризму», – цитирует эксперта информационное интернет-агентство Interpressnews.

Кроме того, правительство «Грузинской мечты» так и не дало обществу обоснованного ответа на вопрос: почему президенту не дали разрешения на зарубежные визиты, продолжает Мелашвили.

«Власти не посчитали нужным объяснить свое решение президенту, предоставить аргументы, обосновать свое решение и перед общественностью. Правительство и в целом «Грузинская мечта» считают, что Конституция дает им право без всякого обоснования запрещать визиты президента. Такую дикую трактовку полномочий, предоставленных президенту Конституцией, я услышал впервые», – заявил Ираклий Мелашвили.

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Кубок мира по регби завершился для сборной Грузии без единой победы. Это самый провальный турнир для команды за последние 20 лет. Одна из причин – большое количество травм у игроков, пишет издание «Лело», даже в последнем матче против сборной Уэльса травмы получили два спортсмена – Акакий Табуцадзе и Деме Тапладзе. Последний выбыл из матча, и на поле осталось 13 «крестоносцев» (против 15 регбистов из команды Уэльса). Между тем журналисты попросили главного тренера сборной Грузии Левана Маисашвили объяснить, что произошло с командой:

Нам нужно больше выступать против стран, которые находятся выше нас в рейтинге

«Я не могу в двух словах объяснить причину такого результата на чемпионате. Целью была победа в двух играх, чего нам не удалось сделать. Но мы боролись до конца в каждом матче, никогда не сдавались. Проблема в том, что у нас нет страны первого уровня по соседству, мы как островок. Нам необходимо больше матчей со сборными первого уровня, нам не хватает этого опыта. Нам нужно больше выступать против стран, которые находятся выше нас в рейтинге. За сезон мы проводим 11 матчей, большинство из них против стран второго уровня».

Впрочем, несмотря на поражение, игру «крестоносцев» высоко оценил главный тренер сборной Уэльса Уоррен Готланд:

«Грузинское регби явно развилось после Кубка мира 2019 года. Они не сдавались до конца, а это мечта каждого тренера. Надеюсь, этот турнир поможет им вырасти», – цитирует Уоррена Готланда газета «Лело».

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