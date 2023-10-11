Грузинская оппозиция о визите Орбана: он – единственный союзник Путина в ЕС

Визит премьер-министра Венгрии в Тбилиси и заявления представителей властей Грузии о важности продвижения отношений с правительством Виктора Орбана – подтверждение того факта, что «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» (ЕНД) находятся в сговоре, заявляет член партии «За Грузию» Анна Бучукури. Раньше «своей дружбой с Орбаном гордился Михаил Саакашвили, а сегодня ею гордится Ираклий Гарибашвили», говорит она.

«Похоже, что у «нацев» и «мечтателей» (члены ЕНД и «Грузинской мечты» – ред.) одни и те же друзья. Я обращюсь к премьер-министру с депутатским вопросом и спрошу, говорил ли он со своим другом Орбаном о передаче Грузии бывших представителей режима «Национального движения», бывших чиновников, преступников, таких одиозных фигур как (Зураб) Адеишвили и (Эрекле) Кодуа. Вы знаете, что правительство Орбана предоставило им политическое убежище», – заявила Бучукури.

Критически отзывается о визите в Грузию визите премьер-министра Венгрии и депутат от партии «Лело» Саломе Самадашвили. Орбан – не лучший посредник между Грузией и государствами ЕС, говорит оппозиционер.

«Орбан — главный и, я бы сказала, единственный союзник Путина внутри ЕС. Вы знаете, что Орбан — единственный лидер в ЕС, который время от времени пытается заблокировать помощь Украине, как и санкции против России. Очень показательно, что у правительства «российской мечты» единственный друг в ЕС, и это общий с Владимиром Путиным друг... Я не думаю, что Орбан станет для нас лучшим посредником с другими государствами ЕС, учитывая тот факт, что он сегодня достаточно изолирован в ЕС как представитель союзного России правительства», – сказала Самадашвили.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с правительственной делегацией прибыл в Грузию 10 октября. В Тбилисском международном аэропорту его встретил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, посол Грузии в Венгрии Тамар Лилуашвили и посол Венгрии в Грузии Анна Мария Шико.

Венгерского премьера и его супругу Анико Леваи приняли на ужине глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили и его супруга Нунука Тамазашвили. Они также посетили монастырь Шавнабада. В рамках визита запланирована встреча тет-а-тет Виктора Орбана и Ираклия Гарибашвили и грузино-венгерское правительственное заседание.