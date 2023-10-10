Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Тбилиси. Один из самых одиозных европейских политиков воспринимается правительством Грузии как «козырь» в переговорах с ЕС по получению статуса кандидата. Однако в оппозиции считают подобное сближение скорее проблемой, чем преимуществом, учитывая многочисленные обвинения в адрес венгерского премьера в продвижении российской повестки. Да и в экспертном сообществе Грузии уверены: столь стремительное сближение с Будапештом принесет Тбилиси больше проблем, чем позитива.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. В тбилисском международном аэропорту главу венгерского правительства встречали министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, посол страны в Будапеште Тамар Лилуашвили и посол Венгрии в Тбилиси Анна Мария Шико.

Венгерского премьера сопровождает представительная правительственная делегация. Как обещал недавно сам Орбан, в ходе визита он намерен максимально углубить двусторонние отношения.

В «Грузинской мечте» считают, что посещение страны главой венгерского кабмина в тот момент, когда Тбилиси ожидает решения ЕС по вопросу статуса кандидата, позитивно скажется на процессе евроинтеграции. Такой позиции, в частности, придерживается заместитель председателя парламента Грузии Арчил Талаквадзе:

«Для нас это очень важный период, когда Грузия делает шаги к следующему этапу европейской интеграции. При нашем руководстве Грузия получила безвизовый режим, мы подписали соглашение об ассоциации, получили согласие от ЕС в отношении свободной торговли и европейскую перспективу. Все это произошло при нашем правлении и при поддержке народа. Сейчас страна готовится к следующим шагам. И в этом контексте поддержка всех европейских стран, всех европейских лидеров очень важна. И, естественно, мы приветствуем позицию Венгрии и ее лидеров, которые четко подтвердили свою поддержку. Сегодня у Грузии еще больше шансов для того, чтобы получить статус кандидата».

Согласно логике «Грузинской мечты», именно Орбан является для Грузии козырем в вопросе получения долгожданного статуса. Представитель партии власти Ираклий Кадагишвили считает, что безоговорочная поддержка «такого важного члена ЕС, как Венгрия», гарантирует Грузии подвижки в процессе евроинтеграции:

«Это очень важно не только в контексте укрепления отношений между двумя странами. Но и в том смысле, что мы имеем в Евросоюзе такую страну-единомышленника, которой является Венгрия. Эта страна совершенно справедливо и твердо требует от ЕС предоставления Грузии статуса кандидата, который наша страна и до этого заслуживала. И, как заявил господин Орбан, на встрече лидеров ЕС он этого потребовал очень твердо. Мы видим, как лидеры ведущих стран Евросоюза подтвердили, что до конца года поддержат решение о предоставлении Грузии статуса кандидата. Но наиболее принципиально это заявляет господин Орбан».

Господин Орбан, действительно, в своих заявлениях принципиален. На недавней встрече лидеров ЕС в испанской Гранаде глава венгерского правительства обвинил своих коллег по союзу в том, что они преследуют собственные цели, оставляя Тбилиси на периферии евроинтеграционного процесса:

«Лидеры эгоистичны, они не хотели бы впустить вас и предоставить финансовые источники, которые вам нужны. Они называют это усталостью от расширения, что совершенно несправедливо по отношению к вашим странам, поэтому нам нужно поделиться тем, что у нас есть, с вами, потому что вы нам нужны».

Однако в грузинской оппозиции эту принципиальность Орбана считают скорее деструктивной. По словам представителя «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, Орбан в глазах западного сообщества прочно аффилируется с Москвой и поддержка такого политика бросает тень и на Грузию:

«Этот человек подозревается в продвижении российских интересов в Европе, и «Грузинская мечта», объехав всю Европу, как они сами говорят, в итоге нашла именно Орбана, который находится в противостоянии с остальными членами Евросоюза, которые и должны вынести решение о предоставлении Грузии статуса кандидата. Я этого не понимаю, когда после того, как правящая партия инициирует импичмент президенту из-за ее визита в Европу, они выдумывают формулу, что налаживанием отношений с Орбаном получат статус кандидата. Орбан – это всего лишь один голос».

При этом в «Едином национальном движении» считают, что отношения с любым членом Евросоюза и НАТО, конечно, должны приветствоваться, однако было бы лучше, если бы правящая партия сосредоточилась не только и не столько на Викторе Орбане, но и на остальных европейских лидерах, вместо того чтобы вставлять палки в колеса процессу евроинтеграции, инициируя импичмент президенту, которая как раз и занималась в Европе продвижением грузинских интересов.

Но в правящей партии твердо уверены: именно Виктор Орбан является ключиком к дверям в Европейский союз. От переговоров венгерского премьера с его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в правительстве страны ждут прорыва в процессе евроинтеграции. Официальный Тбилиси не скрывает, что Будапешт сегодня является наиболее близким партнером в плане схожести политики. Венгрия, как и Грузия, занимает по отношению к украинскому конфликту довольно неоднозначную позицию, а Виктор Орбан чуть ли не оправдывает российское вторжение, обвиняя Запад в том, что тот вынудил Кремль действовать на опережение.

В грузинском экспертном сообществе такое сближение считают опасным в стратегическом плане. По мнению политолога Корнелия Какачия, Тбилиси рискует не только не выиграть от такого партнерства, но и оказаться в числе аутсайдеров:

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты – если мы будем исходить из этого принципа, то я не думаю, что стратегическое партнерство с Венгрией что-то даст Грузии, потому что Венгрия сама проблемный член ЕС, чье правительство обвиняют в авторитаризме. Второй вопрос – грузинское правительство надеется на то, что благодаря Венгрии, у которой схожие взгляды на войну в Украине и т.д., Грузия получит статус кандидата в ЕС. Я не думаю, что это разумная стратегия и что она принесет какой-то результат».

Аналитики уверены, что Виктор Орбан в любом случае не станет для «Грузинской мечты» «золотым билетом» в Евросоюз. А спорная политика Венгрии, во многом идущая вразрез с общей политикой ЕС, наоборот, лишь добавит проблем Тбилиси на следующих этапах интеграции.

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