Парламент Южной Осетии намерен обратиться к законодательному собранию Беларуси с просьбой о признании республики. Примечательно, что белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно отказывался это делать под разными предлогами. Что изменилось сейчас и кто стоит за инициативой – сами депутаты или московские кураторы?

Депутаты в Южной Осетии намерены направить в Беларусь обращение о признании республики. С таким предложением на заседании парламента выступил председатель комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству, член фракции «Единство народа» Алан Техов:

«У нас есть возможность, если раньше мешали какие-то политические последствия, в том числе и санкции, то сегодня они уже есть. МИД республики по своей линии должен проработать этот вопрос».

Депутаты инициативу поддержали. Спикер парламента Алан Алборов поручил председателю профильного комитета по внешней политике и межпарламентским связям Зазе Дриаеву «дальнейшую проработку» этого вопроса. Что означает «дальнейшая проработка» не вполне понятно. Очевидно, речь идет о подготовке проекта обращения, быть может, согласование с МИДом, администрацией президента.

Главный вопрос – чья это инициатива?

Сами решили или подсказали из Москвы, дескать, пришло время для обращения к Минску. По мнению осетинского блогера Алика Пухати, это важный момент, именно он определяет перспективы обращения, потому что до сегодняшнего дня признания Абхазии и Южной Осетии были результатом внешнеполитических усилий Москвы, частью неких пакетных соглашений с отдельными странами. Говорит Алик Пухати:

«На мой взгляд, ожидать инициатив со стороны Южной Осетии не стоит, потому что сейчас там у власти люди, которые или не способны, или не хотят проявлять каких-либо инициатив. В этом смысле напрашивается вывод, что обратиться к парламенту Беларуси им подсказали из Москвы».

Это не первое обращение к Минску.

13 октября 2008 года парламенты Абхазии и Южной Осетии направили обращение к заксобранию Беларуси с просьбой признать независимость республик.

3 августа 2010 года президент Медведев заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко ранее говорил ему о твердом намерении признать Абхазию и Южную Осетию, но почему-то этого до сих пор не сделал. Дмитрий Медведев тогда уточнил, что обещание белорусский лидер давал в присутствии руководителей ряда стран СНГ.

13 августа 2010 года во время встречи президента Беларуси с журналистами его попросили прокомментировать заявление российского президента. Александр Лукашенко ответил, что Медведев «недобросовестно и непорядочно» выдернул его слова из контекста дискуссии. При этом он не привел другую часть беседы – готова ли Россия компенсировать Беларуси те издержки, которые неизбежно возникнут со стороны ЕС, США, некоторых стран СНГ и так далее. По словам Александра Лукашенко, Медведев ему тогда не ответил.

«Россия оказалась неспособна или не захотело руководство России идти на нивелирование и ликвидацию тех последствий, которые для Беларуси должны были возникнуть», – сказал Лукашенко.

Уже в августе 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону белорусский лидер объяснил, что отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии в 2008 году ему посоветовал представитель ЕС по внешней политике Хавьер Солана, который пригрозил в противном случае отключить страну от SWIFT.

21 августа 2014 года этот вопрос вновь неожиданно возник в информационной повестке. На этот раз и.о. президента Абхазии Валерий Бганба обратился к президентам Казахстана и Беларуси с призывом признать независимость республики.

Наконец, в феврале прошлого года накануне вторжения России в Украину Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву на вопрос, когда Беларусь признает Южную Осетию и Абхазию, ответил: «Как только я пойму и президент (РФ В. Путин – ред.) мне скажет, что в этом есть необходимость».

Могла ли теперь возникнуть такая необходимость? «Эхо Кавказа» спросило об этом российского политолога Николая Силаева:

«Я думаю, что такой необходимости не возникло. Сейчас и Лукашенко, и Путин заняты другими делами. К чему это сейчас? Какую из проблем Российской Федерации или Беларуси это признание сегодня решает?

– Теоретически могла возникнуть некая ситуация, способствующая признанию?

– Я с трудом себе представляю такую ситуацию с российской точки зрения. Понятно, что остается цель продвижения независимости, признания Южной Осетии и Абхазии. Но если представить себе сегодняшний перечень задач российской внешней политики, то, конечно, эта цель окажется внизу списка. Она не первостепенная. Мне сложно представить ситуацию, когда добиться от Беларуси признания республик Южного Кавказа станет приоритетной задачей.

– Это могло бы стать следствием блокового мышления со стороны Москвы и Минска? Признание как укрепление лагеря союзников?

– Все, что говорит и делает российское руководство с 24 февраля 2024 года, указывает на уход от блоковой позиции. Наоборот, это у них блок, а мы – мировое большинство. Понятно, что у этого большинства разные взгляды на разные вопросы внешней политики, но это не блок. А кого еще можно затянуть в блок по признанию Южной Осетии?»

Депутаты югоосетинского парламента, с кем удалось поговорить «Эху Кавказа», утверждают, что их об этой инициативе никто заранее не предупреждал.

До них не доходила и информация о том, что по линии исполнительной власти в последние дни происходил некий обмен информацией с кураторскими структурами или велась подготовительная работа, как это было в случае с другими признаниями.

Зачем фракция партии «Единство народа» решила выступить с такой инициативой, для всех осталось загадкой. Может, до партийцев дошли какие-то слухи, и они решили действовать на опережение, так сказать, вписать свое имя в эту историю? А может, это просто популистский шаг, желание напомнить о себе перед парламентскими выборами?

По словам парламентариев, какой бы легкомысленной не выглядела инициатива, не поддержать ее было невозможно. Ни один из депутатов не захотел бы давать повода для упреков, будто он противник признания Южной Осетии со стороны Беларуси.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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