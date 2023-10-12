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Югоосетинский Минздрав возглавил Томас Джигкаев

Минздрав самопровозглашенной республики Южная Осетия возглавил Томас Джигкаев. Соответствующий указ подписал югоосетинский президент Алан Гаглоев.

«Назначить Джигкаева Томаса Джемаловича министром здравоохранения и социального развития Южной Осетии. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе.

Ранее Минздрав возглавляла Агунда Плиева. Она была освобождена от занимаемой должности в конце сентября.

Как пишет агентство «Рес», Томас Джигкаев – хирург высшей квалификационной категории, онколог, кандидат медицинских наук.

Он родился 5 ноября 1974 года. Окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию, Российскую медицинскую академию последипломного образования, аспирантуру в Москве. В 2013 году защитил диссертацию на степень кандидата медицинских наук.

Является разработчиком патента № 2438604 «Способ хирургического лечения доброкачественных узловых образований щитовидной железы». Опубликовал более 50 научных работ.

С февраля 2020 года Джигкаев – ведущий эндокринный хирург, онколог в московской клинике «Семейный доктор», с 2019 года – эндокринный хирург отделения эндокринологии городской окружно поликлиники № 180 (Москва).

В 2008 году был награжден югоосетинским орденом «Дружбы». Он рассказывал, что во время августовской войны проводил операции в подвале цхинвальской больницы.

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