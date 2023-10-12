Новый посол США прибыла в Грузию

Новый Чрезвычайный и полномочный посол США Робин Данниган прибыла в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба дипломатической миссии: «Посольство США приветствует прибытие посла Робин Данниган в Грузию».

Робин Данниган сменила Келли Дегнан, которая не раз становилась объектом критики со стороны правящей партии «Грузинская мечта».

Данниган – кадровый дипломат, занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной и Восточной Европе. До этого она работала послом США по особым поручениям, временным поверенным в делах и заместителем главы миссии в Австрии. В разные годы была заместителем помощника секретаря в Бюро энергетических ресурсов, работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.

Уроженка Калифорнии. Училась в Национальном военном колледже, Джорджтаунском университете и Калифорнийском университете. Является лауреатом многочисленных наград Госдепа. Владеет испанским и немецким языками.