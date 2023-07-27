«Грузинская мечта» не удовлетворена заявлениями посольства США и Госдепа о том, что они никогда не лоббировали интересы Михаила Саакашвили и не содействовали лоббистам в его освобождении. Сама посол Келли Дегнан снова оказалась под огнем обвинений власти. В оппозиции опасаются, что антиамериканская риторика и нападки на посла могут основательно испортить отношения Тбилиси и Вашингтона.

– При чем тут мы, если этот документ неточный, пусть об этом тоже скажут, я ведь не выдумываю, – возмущался генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналистов, почему он не верит заявлениям посольства и Госдепа США о том, что американские дипломата в Тбилиси лоббированием интересов Михаила Саакашвили не занимаются. Каха Каладзе ссылался на обнародованные на сайте Минюста США декларации лоббистской компании с отчетом о проделанной работе в рамках договора с матерью Саакашвили Гиули Аласания об усилиях по освобождению бывшего президента по гуманитарным или юридическим причинам. В частности, там говорится о телефонных разговорах 6 и 8 марта 2023 с сотрудником посольства США в Тбилиси Эван для обсуждения «запроса Польши в министерство юстиции Грузии с просьбой разрешить польским врачам немедленно провести лечение и обследование г-на Саакашвили для оказания экстренной жизненно необходимой помощи».

Второй звонок был произведен с целью «обсудить статус «списка Магнитского» и организовать встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая в настоящее время находится с визитом в Нью-Йорке, с целью добиться помилования г-на Саакашвили». В документе нет ни слова о деньгах, заплаченных сотруднику посольства, и, соответственно, сумме выплат. И, наконец, в этом отчете ничего не сказано об ответе Эвана Эллиота. Но даже упоминание имени сотрудника посольства для «Грузинской мечты» и проправительственных СМИ оказалось достаточными для предположения, что за деньги в посольстве США занимаются лоббированием интересов Михаила Саакашвили.

Еще накануне в заявлении посольства США эта информация была названа «безответственной ложью», там же было сказано, что обеспокоенность по поводу дезинформации о деятельности посольства США в Тбилиси была высказана Министерству иностранных дел Грузии.

Очередные выпады против посла Келли Дегнан и сотрудников посольства привлекли внимание сразу двух журналистов в пуле Госдепа. В ходе традиционного брифинга спикеру Госдепартамента США Веданту Патель дважды пришлось дважды прокомментировать эту тему:

«Я хочу быть предельно ясным в этом вопросе: посольство США в Тбилиси никогда не занималось лоббированием интересов бывшего президента Грузии Саакашвили. Посольство встречается с самыми разными людьми и организациями, как все наши посольства и консульства по всему миру. Хотя я, конечно, не буду вдаваться в подробности частных дипломатических встреч, мы можем еще раз подтвердить, что посольство никогда не занималось лоббированием интересов бывшего президента Грузии».

Спикера попросили ответить на вопрос о причинах нападок грузинских властей на американское посольство.

«Я не собираюсь давать здесь психологическую оценку того, почему они решили сказать то или иное. Я просто хочу еще раз повторить: как я уже сказал, посольство в Тбилиси никогда не занималось лоббированием от имени бывшего президента Грузии», – заявил Ведант Патель, отказавшись вдаваться в «спекуляции» по возникающим вокруг данной темы вопросам.

Для вице-спикера Гии Вольского этих объяснений оказалось недостаточно. Он указал на необходимость дополнительных разъяснений от посла США Келли Дегнан:

«Здесь три версии – заявление Госдепа – правда, и что сотрудник ни причем. Вторая – лоббисты мошенники, сделали на этом деньги и ложно упомянули сотрудника. Третья – кто-то заинтересован в том, чтобы этой ложью обострить отношения между Грузией и США. Конечно же, посол Дегнан должна сделать заявление и указать пальцем не в сторону правительства Грузии, а на документ департамента юстиции (США) – почему попала эта фамилия в этот документ».

Депутат «Мечты» Ираклий Заркуа обвинил посла Дегнан в том, что за это время грузино-американские отношения не продвинулись вперед, посоветовал посольству сменить тон и выразил надежду, что новый посол США будет «справедливым и станет другом Грузии, а не неудачников-оппозиционеров».

Подобрать иной тон посоветовали, между тем, самой власти. Оппозиция напомнила, что США наряду с ЕС – гарант территориальной целостности страны и ее безопасности. Говорит депутат «Лело» Саломе Самадашвили:

«Все это еще раз подтверждает, что власть, которая фактически подчинила нашу страну российскому влиянию, выполняет еще одно задание России – окончательно испортить отношения с западными союзниками. Нападки на посла США – часть этого поручения, исполнение которого, уверена, Москва будет приветствовать», –иронизировала Саломе Самадашвили.

Властям и дипломатам США, особенно послу Дегнан, к нападкам со стороны «Грузинской мечты» не привыкать. Более двух лет, начиная с 2018-го года, посольство США оставалось без руководителя из-за того, что предложенная Вашингтоном кандидатура Бриджит Бринк, ставшей в итоге послом США в Украине, «Грузинской мечтой» считалась неприемлемой. Ее считали «просаакашвилевской». В 2020-м приемлемой сочла власть кандидатуру Келли Дегнан. Но ненадолго. Как только с ее стороны в адрес правительства раздались критические замечания, она стала объектом нападок со стороны власти, в том числе и с подачи основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. И нет никакой уверенности, что новый посол США, чью кандидатуру в начале года представил президент Джо Байден, Робин Данниган, окажется более приемлемой для правящей силы. Судя по опыту ее отношений с Келли Дегнан, полномочия которой истекают в конце года, «Грузинскую мечту» устраивает такой американский посол, который всегда будет поощрять действия власти, оценит благотворительность и значимость Иванишвили, как это делают представители «Грузинской мечты». Но в подобном американская дипломатия замечена не была.

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