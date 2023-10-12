Премьер Грузии назвал Виктора Орбана «образцовым политиком»

В Цинандали состоялся прием в честь в честь премьер-министра Венгрии и его супруги. Во время этого мероприятия с речью выступил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Для меня большая честь и привилегия принимать моего дорогого друга, коллегу — премьер-министра Орбана и его жену в Грузии. Прежде всего, я должен сказать, насколько мы дорожим этими отношениями и дружбой с Венгрией. Во-вторых, я хотел бы отметить, что для меня премьер-министр Орбан является образцовым лидером, образцовым политиком, и в-третьих, я чрезвычайно благодарен за настоящую дружбу премьер-министра Орбана и его правительства, за твердую поддержку Грузии и её народа в стремлении стать частью европейской семьи», — заявил премьер-министр.

Виктор Орбан поблагодарил Ираклия Гарибашвили за приглашение и отметил важность отношений между двумя странами:

«Прежде всего, от имени венгерской делегации я хотел бы сказать, как мы гордимся тем, что вы и ваша жена пригласили нас сюда. Всегда приятно, когда я вижу в политике пару, которая не только говорит о семейных ценностях, но и подает отличный пример каждому из нас. Причина приезда в Грузию – подать хороший пример венграм. Ираклий, большое спасибо за приглашение. У нас давняя дружба. Я надеюсь, что этот визит подчеркнет, насколько важны и ценны эти отношения между двумя странами».

Во время своего выступления Орбан назвал «чудом» само существование грузинского и венгерского народов:

«Дорогой Ираклий, в современном мире идет дискуссия о том, существуют чудеса или нет. Мы, христиане, думаем, что они есть, но те, кто еще не верит в существование чудес, должны прийти сегодня вечером в этот зал, поскольку здесь как минимум два чуда: во-первых, это грузинское чудо – ваша история, геополитическое окружение вашей нации, сам факт, что грузинский народ существует, есть такой язык, как грузинский, и люди, которые здесь живут и говорят на этом языке, есть грузинское государство и что это государство христианское — это чудо. Следующее чудо в этой комнате – венгерское. Как вы знаете, мы, венгры, прибыли с Дальнего Востока, из-за Урала, и 1100 лет назад заняли страну, в которой живем, вокруг нас не было ни родных, ни членов семьи, были только мы одни — венгры. Мы заняли территорию, у нас по-прежнему тот же язык, у нас по-прежнему та же культура и живем своей жизнью», — сказал Виктор Орбан и выразил надежду на то, что встреча премьеров «не только подготовит политическую основу для отношений между двумя странами, но и обеспечит их на более глубоком уровне».