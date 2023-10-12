Пожалуй, сегодня нет в мире вопроса актуальнее, чем тот, что вынесен в заголовок. Все спрашивают и себя, и друг друга, целые страны и континенты ломают голову: что случилось с Израилем и как такое вообще стало возможным?

Как могли сильнейшие в мире спецслужбы прозевать не какую-нибудь шахидскую атаку 10-15 человек, а целое вторжение нескольких тысяч боевиков? Их ведь надо было всех где-то собрать, вооружить, подготовить к использованию ракетные установки, в общем, провести колоссальную работу. И все это – на маленьком клочке территории, где 2,5 млн человек, как рыбы в бочке, ютятся на 300 кв.км., там, где, по идее, мышь не проскочит незаметно, не говоря уже о таком скоплении людей с оружием!

Как могло случиться, что группы боевиков прорвали самую укрепленную и самую высокотехнологичную в мире границу, снимали все это на видео, и остановить их было просто некому? Потом они хозяйничали в приграничных поселках, кого хотели, расстреляли, кого не расстреляли – того взяли в заложники.

Как такое возможно, вопрошает изумленное человечество, воспитанное на эпосах о всемогущем Моссаде и неудержимом ЦАХАЛе?

Все ищут политические объяснения – неэффективность израильской власти, раскол в обществе на почве судебной реформы, которая вызвала огромный резонанс в стране, постоянные политические скандалы... Все это, считается, и привело к ослаблению не только политической системы, но и системы безопасности Израиля...

Все это, несомненно, так, однако во всех общественных драмах всегда ищите человеческий фактор – никогда не ошибетесь. Политики, военачальники, генералы спецслужб: все они люди, все они человеки и ничто человеческое им не чуждо.

В основе нынешней кровавой драмы – именно человеческий фактор. Израильтяне просто расслабились. У них 50 лет не было крупной войны

В основе нынешней кровавой драмы – именно человеческий фактор. Израильтяне просто расслабились. У них 50 лет не было крупной войны, а все конфликты были либо мелкими, либо на чужой территории. Все эти операции с пафосными названиями типа «Литой свинец», по сути, были ограниченными наступательными действиями на территории Газы и Ливана… До полноценной войны, несущей угрозу безопасности страны, дело никогда не доходило.

Были регулярные обстрелы со стороны Газы, но из-за ограниченной дальности, низкой интенсивности огня и высокой эффективности действий «Железного купола» тень возможной большой войны отошла на второй план. Израильтянам показалось, что по большому счету, с учетом местной специфики, мир наступил и можно немного ослабить бдительность.

Израильтяне стали жить почти как европейцы, их образ жизни и ценности почти ничем не отличались от среднеевропейских, а атмосфера осажденной крепости постепенно улетучилась.

В общем, ничего странного и неожиданного в этом лет. Людям нравится жить для себя, и они всегда это делают, как только у них появляется такая возможность... Евреи – тоже человеки, и ничто человеческое им не чуждо.

Вы можете построить хорошую страну с эффективными госструктурами, свободными СМИ и политической конкуренцией, но если у вас нет независимого суда – все это однажды рухнет

Собственно говоря, и политические дрязги, охватившие в последние годы Израиль, – это тоже признаки ощущения нормальности, которая все больше и больше овладевала населением страны. Что тут такого, ведь все нормальные страны так живут: политики дерутся, телеведущие жгут глаголом, недовольные граждане многотысячными толпами выходят на улицы, сражаются с полицией и отстаивают свои взгляды. Тем более когда речь идет о самом важном из всех государственных институтов – судебной системе.

Это тема номер один – вы можете построить хорошую страну с эффективными госструктурами, свободными СМИ и политической конкуренцией, но если у вас нет независимого суда – все это однажды рухнет... Нет ничего странного, что, решив проблему угрозы безопасности, израильтяне взялись и за все остальное.

Так и живет весь мир. Все правильно. Но, увы, весь мир – не Израиль. Ощущение безопасности оказалось ложным – в отличие от евреев, палестинцы не расслабились и о судебной реформе вообще не думают.

Целые страны и континенты приводят Израиль как пример и образец для себя – все чаще и чаще в разных уголках мира целые страны и народы говорят: надо быть как Израиль

Две реальности столкнулись друг с другом на границе Израиля и Газы... С соответствующим результатом.

Еще один человеческий фактор, который сильно поспособствовал нынешней трагедии, – смертный грех гордыни. Чего уж скрывать, израильтяне возгордились своими достижениями и возможностями. Им показалось, что они держат бога за бороду и все контролируют. Это тоже объективное обстоятельство – трудно не возгордиться, когда весь мир указывает пальцем на тебя: «О, Израиль – это сила», говорят даже противники. Целые страны и континенты приводят Израиль как пример и образец для себя – все чаще и чаще в разных уголках мира целые страны и народы говорят: надо быть как Израиль.

Возьмите гордыню, добавьте к ней расслабленность – и вы получите самый взрывоопасный коктейль, который привел к тому, что парни в тапочках и с автоматами в руках безраздельно господствовали на приграничных территориях в течение аж двух дней...

Нынешнее обострение показало и кое-что, чего израильтяне никогда не признавали и всегда пытались оспорить, – тотальную зависимость Израиля в вопросах выживания от США. Местные аналитики всегда говорили одно и то же: американская поддержка никогда не была решающей, и евреи всегда, во всех войнах воевали собственными силами. Ни американцы, ни НАТО не произвели ни одного выстрела в пользу Израиля.

Поскольку основные крупные войны были в относительно далеком прошлом, то и оспорить это утверждение было некому, и все верили – за Израиль всегда воевали только евреи. Технически так оно и есть, действительно, нет ни одного случая, когда американцы воевали на стороне Израиля. Однако нынешняя война наглядно показала: Америке не нужно воевать, достаточно лишь показать готовность. Сегодня авианосная группа во главе с авианосцем «Джеральд Форд» стоит у берегов Израиля. Просто стоит, ничего не делает, не стреляет. Но сам факт, что она там есть, сдерживает самые горячие головы, прежде всего, в Иране и Ливане.

На минутку себе представьте, что Израиль был бы обычной страной, не пользующейся особым покровительством со стороны США, – что бы помешало иранцам и «Хезболле» присоединиться к ХАМАСу, поставив еврейское государство на грань жизни и смерти?

В общем, нынешняя фаза войны на Ближнем Востоке обнажила много чего, что не было видно, и мир во многом оказался совсем не таким, каким казался до недавнего времени.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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