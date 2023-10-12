Как в абхазском, так и в грузинском обществах в последние дни стали активно обсуждать короткое упоминание 5 октября в интервью президента Абхазии Аслана Бжания российской газете «Известия», сразу после его встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, о том, что, согласно подписанному соглашению, в республике будет пункт постоянного базирования Черноморского флота РФ. При этом создалось ощущение, что многие комментаторы не слышали ни о том, что в Очамчырском морпорту базировались когда-то корабли ВМФ СССР, ни о том, что эта тема активно обсуждалась вскоре после признания Россией независимости Абхазии.

Так, оппозиционные депутаты из фракции «За Грузию» инициировали проект резолюции, в котором грузинский парламент «строго осуждает оккупацию Россией суверенных территорий Грузии – Абхазии и Южной Осетии», а также «милитаризацию этих регионов, в том числе открытие в Очамчирском порту военно-морской базы». В проекте подчеркивается, что решение Москвы и Сухума «прямо угрожает национальной безопасности Грузии, ее территориальной целостности и суверенитету», равно как «является существенным вызовом безопасности Черноморского региона и всего евроатлантического пространства».

Парламентское большинство правящей партии «Грузинская мечта» не проголосует за проект такой резолюции, как на брифинге заявил первый вице-спикер парламента от «ГМ» Гия Вольский. «Не только не поддержим такую резолюцию, но она вообще не должна обсуждаться», – сказал он, назвав инициативу оппозиционных фракций «провокационным писком». Причем, по его словам, принятие подобной резолюции «неприемлемо в сложнейших обстоятельствах, сложившихся вокруг Грузии в условиях оккупации Россией грузинских территорий». Вольский напомнил, что Москва заявила о планах обустроить военно-морскую базу в Очамчыре еще в 2009 году, но с тех пор «никаких движений в этом направлении не было», тогда как строительство такой базы «требует углубления дна и строительства инфраструктуры».

Что касается реакции на абхазской стороне, то никаких публичных возражений от какой-либо организации не было, так как и власть, и оппозиция не устают говорить о необходимости укрепления военного сотрудничества двух стран. И все же нельзя не обратить внимания на разницу в восприятии той же самой темы четырнадцать лет назад и сейчас. Первая из причин, которая приходит в голову, – то, что тогда Россия не вела на Украине свою СВО, в ходе противостояния которой украинские беспилотники стали долетать до объектов не только в Севастополе, но и в соседнем с Абхазией сочинском регионе. Следовательно, они вполне могут долететь и до Очамчыры.

Но есть и другие факторы, определяющие эту разность восприятий тогда и сейчас. Тогда острее воспринималась взаимовыгодность создания в Очамчырском порту полноценной военно-морской базы РФ. С одной стороны, в Абхазии были рады тому, что если много лет после грузино-абхазской войны приходилось напрягать силы для защиты границы по Ингуру, то теперь ситуация сильно облегчилась благодаря России. С другой стороны, выход России к Черному морю был «ужат» тогда до короткого отрезка береговой линии от Тамани до Адлера, то есть такой же длины, что морской берег Абхазии, военный порт был только в Новороссийске, а Севастополь Россия арендовала у Украины до 2017 года. Когда Крым с Севастополем в 2014-м стали российскими, актуальность базы в Очамчыре для РФ значительно уменьшилась, но сейчас, судя по всему, возросла…

Наконец, тогда в Абхазии гораздо меньше оппозиционно настроенных комментаторов, которые сейчас привыкли все услышанное от власти воспринимать с подозрением.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем, Героем Абхазии Асланом Кобахия, и вот какое мнение он высказал:

«Первое, что я хочу сказать. Гудаутская военная база и Очамчырский военный порт – все это еще со времен Советского Союза автоматически перешло к Российской Федерации и по сей день является местом дислокации ее Вооруженных сил. По сей день. Там ничего нового нет. Там будут стоять сторожевые корабли пограничные. Или какие-либо другого класса корабли ВМФ Российской Федерации. Они выполняют боевые задачи и находятся на территории Абхазии. И давно. Они находились там, даже когда шла война (грузино-абхазская), и в послевоенный период, и по сей день. И корабли будут находиться там, пока Вооруженные силы РФ будут находиться в Абхазии. Российская сторона никак не комментирует это сообщение по одной простой причине: они давно там. А то, что нервничают грузины, это понятно – им только повод дайте, чтобы что-то сказать… А те абхазы, которые нервничают, – им не надо нервничать. Мы просто словоблудием занимаемся…»

Когда же мы заговорили про «углубление» акватории порта, расширение там базирования судов, Кобахия только рассмеялся:

«Я неоднократно там бывал. Там сколько бы ты не углублял…Это небольшой порт. Там могут одновременно находиться только несколько кораблей. Там нет таких возможностей, про которые кое-то болтает – вот, из Севастополя они ушли, из Новороссийска они ушли… Ни из Севастополя, ни из Новороссийска флот РФ уйти не может, нет таких возможностей. Пять процентов тех кораблей на территории Абхазии не поместятся. Немножко надо знать, чтобы говорить. Там нет места для базирования больших кораблей. Там могут корабли зайти, заправиться – и выйти обратно в море. Российская Федерация вообще никак не комментирует, а мы там начинаем, понимаете, как бурю в стакане воды разводить… Зачем – я понять не могу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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