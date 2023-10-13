Путин: Армения «никуда не уходит» из СНГ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Армения не собирается выходить из СНГ.

«Насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не выходит», – сказал Путин на встрече с журналистами, касаясь неучастия армянского лидера Никола Пашиняна в мероприятиях в Бишкеке.

Президент РФ отметил, что говорил по телефону с Пашиняном, передает «Интерфакс».

«Мы с ним созванивались, говорили, в том числе, и по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными, сейчас не буду об этом говорить. Спросите лучше у премьер-министра Армении», – сказал Путин.

Путин подчеркнул, что находится в контакте с Пашиняном. «И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим», – сказал Путин, отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли у него в ближайшее время встреча с Пашиняном и приглашал ли премьер Армении Путина посетить Ереван.

При этом президент РФ отметил: «Ну, мы же все понимаем, послушайте, мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, мы постоянно на связи, поэтому сложится нормальная обстановка – и я к ним съезжу, и они приедут».

Ранее Путин сказал, что «некоторые страны, которые, может быть, сегодня ещё и числятся в составе СНГ, не работают в этом формате», после чего упомянул Грузию.