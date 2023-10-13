На этой неделе продолжалась рокировка абхазских чиновников и депутатов – одни возвращались в страну, другие ее покидали. Ротация не коснулась главы государства: Аслан Бжания из Москвы, куда он уехал 6 сентября, отправился в Уфу – праздновать День Республики Башкортостан. К президентской команде присоединилась внушительная делегация законодателей во главе с главой комитета по межпарламентским связям Алхасом Барциц. Другая часть парламента во главе со спикером Лашей Ашуба отправилась в Астрахань – здесь проходила 39-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. А делегация Министерства просвещения во главе с министром Иналом Габлия отмечала в Москве 200-летие Ушинского.

На хозяйстве остался премьер-министр Александр Анкваб. Он провел встречу с двумя министрами – финансов и экономики (они же вице-премьеры), вернувшимися из Москвы, – Владимиром Делба и Кристиной Озган. На встрече обсуждалось очередное поднятие цены на электричество. Вопрос, как заставить население платить за электричество, стыковался с инвентаризацией потребителей с целью выявления задолженности по оплате. Но вот что выяснилось: оказывается, повышение цен на электричество стало непосильным бременем не только для рядовых потребителей, но и для органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, учреждений, финансируемых из бюджета. Поручение премьера не оставляет шансов неплательщикам – Анкваб распорядился представить «комплекс мероприятий, обеспечивающих оплату за потребленную электроэнергию и погашение задолженности». По всей вероятности, речь идет об отключении должников от электроснабжения. Без сомнения, начнут с простых малоимущих граждан, чтобы выйти на приемлемые показатели перед очередным повышением цен. Впрочем, этой встречей относительная публичная активность премьер-министр началась и закончилась. Может быть, Анкваб и не бил баклуши, а трудился над очередным тайным поручением президента, но об этом общественности ничего не известно.

Тем временем генеральный прокурор Адгур Агрба обратился в парламент с законодательной инициативой, требуя отмены меры пресечения «домашний арест» и «залога» по особо тяжкой категории преступлений, в частности, за совершение преступлений против государственного устройства. Если понимать под этим термином совокупность преступных деяний, направленных против государства как политического целого, то очевидно, что на тех, кто совершает подобные преступления, уголовные дела не заводятся.

Но вернемся к президенту, так как его отсутствие в Абхазии стало причиной очередного скандала. Благодаря встрече Аслана Бжания с абхазскими студентами в Москве общественности стали известны некоторые его планы по дальнейшей распродаже объектов государственной собственности. Он радостно сообщил, что намерен продать здание Совета министров, которое расположено на главной площади страны, какому-то инвестору под гостиницу. Рассказывая об очередной своей безумной идее, Бжания даже не заметил, как реагировали на его слова сидевшие рядом с ним единомышленники. Посол Абхазии в России Алхас Квициния, пока президент увлеченно рассказывал о перспективах такой продажи, то ли пот утирал, то ли пытался вдавить себя в стул. Не скрывая любопытства, смотрели на Аслана Бжания и все остальные члены торжественного президиума. Выяснилось, что вопрос уже решен, и Бжания с какими-то «инвесторами» только ждет результатов экспертизы здания. «Придет экспертиза, и от этого мы будем плясать», – сказал он на встрече со студентами.

На непосредственность Аслана Бжания, собравшегося «плясать» от главной площади страны, моментально отреагировали пользователи социальных сетей. Они в очередной раз напомнили действующему президенту, что на здании Совмина было водружено знамя победы. А плясали на этой площади 27 сентября 1993 года воины, освобождавшие страну, в то время как Бжания, как и сегодня, находился за ее пределами. Представители общественности, оппозиция оптимистично продолжают взывать к здравомыслию президента. «Государство – это не экономический проект, не инвестиционная программа и уж тем более не риэлторская контора», – пытается вразумить Бжания председатель общественной организации ветеранов войны Темур Гулия, напоминая, что площадь Свободы – сакральное место, на котором происходили важнейшие для народа исторические события.

«Призываем руководство страны не превращать нашу новейшую историю в коммерческо-олигархический проект. Считаем необходимым провести общественные слушания по вопросам восстановления комплекса «Площадь Свободы» с обязательным учетом мнения Градостроительного совета», – говорится в заявлении Форума народного единства Абхазии (ФНЕА). Какой Градостроительный совет, какое общественное мнение? Аслан Бжания поехал в Башкирию благословлять строительство в Уфе копии сухумской колоннады.

Но не только президент на этой неделе шокировал общественность и свое окружение. Конкуренцию ему составил молодой чиновник – глава МИД Инал Ардзинба. В передаче на российском ТВ Инал Ардзинба заявил, что вхождение Абхазии в состав Союзного государства России и Белоруссии «отвечает коренным интересам абхазского народа». Министру ответил общественный деятель Тенгиз Джопуа:

«Абхазия уже один раз была в составе союзного государства. В 1922 году Абхазия стала частью Союза ССР, причем в качестве самостоятельного государства и с правом выхода из него. А в 1931 году Москва, не спрашивая воли абхазского народа, лишила Абхазию статуса республики и вогнала нас в состав Грузии. Мы зачем положили на алтарь свободы столько жизней, погубили столько поколений?» – спрашивает Тенгиз Джопуа.

Опасения по поводу подобных намерений высших лиц государства выражают юристы и эксперты. Они считают, что такое изменение статуса противоречит законодательству, и призывают руководство страны взвесить все риски. Но, похоже, опять в пустоту.

Картина получилась мрачная, и, чтобы прибавить оптимизма, напомню, что счастье можно найти даже в самые темные времена, просто надо знать, где его искать. В нашем случае – в информационных лентах государственных и муниципальных СМИ. На этой неделе они сообщали, как «очамчырцы ездили в Сочи болеть за «Зенит», рассказывали о правилах дорожного движения и сравнивали, насколько увеличились экспортные поставки цитрусовых в этом году по сравнению с прошлым. И, конечно, самый рейтинговый «жанр» всех времен и народов – прогноз погоды. Это действительно самая актуальная новость недели – в Абхазию вернулась хорошая погода. Немного похолодало, но море еще теплое, и купальный сезон продолжается.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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