Газета «Республика» комментирует возможность открытия транзита из России в Закавказье через Южную Осетию. «Говоря о возможном транзите через юг Алании, необходимо ставить вопрос только сквозь призму строительства железной дороги», – пишет автор уже в заголовке материала. Он считает, что республика в этом проекте должна быть представлена как равноправный партнер. Издание отмечает, что это политический вопрос, и его обсуждение в первую очередь упирается в неконструктивную позицию Грузии, которая не признает РЮО. Самым же главным для Цхинвала, считает издание, должно быть обеспечение безопасности: «Поэтому вначале мы должны определить пока для себя – что для нас важнее: поступления в казну или безопасность, к которой люди уже успели привыкнуть?»

Кроме того, добавляет автор, Южная Осетия должна быть заинтересована в предоставлении своей территории для прохождения транзита: «Иными словами, если транзит – то только железнодорожный. Ведь в этом случае и вопросы безопасности легче решать. И не надо пугаться термина «строительство», поскольку это недалекая перспектива – при современных технологиях прокладка железной дороги может занять не более двух лет. Зато тут вам и пополнения в казну, и бóльшая безопасность в сравнении с автомобильным транзитом, но главное, мы получим еще один связующий путь с севером Осетии», – пишет «Республика».

Блогер Алан Парастаев тоже обращается к теме транзита, но в связи с другим информационным поводом. Речь идет о рабочем совещании с участием президента Алана Гаглоева и директора департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта России Михаила Кокаева. Блогер пишет, что совещание в итоге вылилось в принятие решений не по упрощению пересечения границы: «При всей острой надобности увеличить в четыре раза пропускную способность по легковому сообщению и в два-три раза по грузовому, мне кажется, что проблема пробок на Зарамагском КПП не только в полосах, но и в медлительности процесса проверки паспортов. Я сам не раз бывал свидетелем, когда скапливалось большое количество машин, образовывалась очередь, но, как только открывались дополнительные «окна» уже в зоне паспортного контроля, очередь быстро рассасывалась. Так что, на мой взгляд, если полноценно работают уже имеющиеся пропускные ресурсы, особых очередей быть не должно», – делится наблюдениями блогер. То же самое, считает Парастаев, касается и грузовых линий. Тут проблема больше в том, что грузопоток ограничивается из-за трудностей в оформлении груза, а не из-за недостаточной пропускной способности. «Я все как-то склоняюсь к мысли, что задуманная реконструкция КПП «Нижний Зарамаг» все-таки делается в расчете на открытие транзитных перевозок по ТрансКАМу в скором времени», – отмечает он.

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Сармат Джуссоев опубликовал на своей странице в сети «Телеграм» письмо, которое направил на имя президента Алана Гаглоева с предложением присоединиться к инициативе Абхазии о вступлении в Союзное государство России и Белоруссии.

Блогер пишет, что «Южная Осетия и Абхазия являются близкими союзниками России и имеют с ней тесные политические, экономические и культурные связи. Исходим из того, что вступление обеих республик в Союзное государство будет способствовать дальнейшему укреплению их сотрудничества с Россией и будет иметь важное значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Вместе с тем мы выражаем обеспокоенность тем, что Южная Осетия пока не предприняла конкретных шагов по реализации своих национальных интересов в этом вопросе. Во всяком случае, не было заявлений от официальных лиц. Учитывая значимость вопроса, просим вас выступить по данной теме и проинформировать общественность о том, какие шаги будут предприняты в ближайшее время для координации действий с российской, абхазской и белоруской сторонами по вступлению в Союзное государство», – пишет блогер и предлагает журналистам обратиться с этими вопросами в МИД или к президенту РЮО.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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