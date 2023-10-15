Лаша Жвания: В ходе боевых действий граждане Грузии не пострадали

Информации о том, что кто-либо из граждан Грузии пострадал в ходе военных действий в Израиле, не поступало, заявляет грузинский посол в Израиле Лаша Жвания. Более того, граждан Грузии в секторе Газа нет, говорит он.

«В воскресенье у нас будет три рейса (из Тель-Авива в Тбилиси) - два выполнит Georgian Airways и один Elali. В последующие дни Georgian Airways и Elali также будут выполнять рейсы, в том числе в Батуми…

(14 октября) Север страны подвергся воздушному нападению, но были приняты превентивные меры. Что касается эвакуации городов, до сих пор речи об эвакуации не идет. Если решение изменится, мы будем уведомлены по официальным каналам. Необходимости в эвакуации сегодня нет, предпосылок для такого решения пока нет. Насколько мне известно, осуществляется эвакуация из северной части сектора Газа в южную часть, и это не касается территории Израиля…

У нас в секторе Газа нет граждан Грузии, поэтому мы не участвуем в этом процессе, хотя там находятся граждане многих других стран, и был открыт коридор для выезда иностранных граждан из Газы через египетскую границу. Однако эта директива была отменена, поскольку Израиль не обеспечил им безопасный выход, и они вернулись в свои локации. Коридор откроется в ближайшие несколько часов. Ситуация напряженная и непростая, но она становится более локальной, по сравнению с первыми днями боевых действий», - сказал Жвания Общественному вещателю.