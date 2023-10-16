В Тбилиси прокомментировали заявление Зеленского о Грузии

Украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что успешное сопротивление Украины российской агрессии открывает перспективы для того, чтобы в будущем свои оккупированные территории смогла вернуть Грузия.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал 13 октября в дистанционном выступлении на саммите государств-участников Объединенных экспедиционных сил.

«Новые перспективы безопасности появятся и благодаря изменениям в соседнем с Черноморским регионе Южного Кавказа. Это придаст потенциала нашей общей безопасности здесь, в нашей части Европы. Особенно когда благодаря нашей защите от агрессии России откроются новые перспективы для Грузии восстановить свою территориальную целостность», – сказал Зеленский.

Заявление украинского президента прокомментировал депутат грузинского парламента от правящей партии Бека Одишария. Он говорит, что у Грузии есть «мирный план, который подразумевает, в первую очередь, восстановление контактов с абхазами и осетинами, а уже потом решение территориальных вопросов».

«Мы ищем пути к сердцам. Грузины, абхазы и осетины должны сосуществовать мирно», – сказал он.

Одишария пожелал народу Украины, чтобы «украинская власть сначала решила собственные проблемы по восстановлению территориальной целостности».

В августе текущего года Владимир Зеленский говорил, что победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы, а также к демократическим переменам в Беларуси.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявляла, что не верит в возвращение территорий страны военным путем, однако считает, что «существует очень хороший выход и перспектива для оккупированных территорий Грузии» и это связано «с предстоящей победой Украины в войне с Россией».

Ранее Зурабишвили выразила мнение, что мирное соглашение по Украине должно включать вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии.