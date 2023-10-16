Посол Ирана хочет обратиться к депутатам парламента Грузии

Посол Ирана в Грузии хочет выступить на заседании Комитета по международным отношениям парламента Грузии. Махмуд Адиб обратился с соответствующей просьбой к спикеру грузинского законодательного органа Шалве Папуашвили, пишет дипломат в соцсети X.

Кроме того, посол «решительно осуждает необоснованные обвинения посла сионистского режима против Ирана». Речь идет о выступлении посла Израиля в Грузии Хадас Мейцад на заседании парламентского комитета. Она рассказала о гибели более 1300 человек в результате атаки со стороны ХАМАСа и отметила, что эта нападение направлено​ против всего, во что верят Израиль, Грузия, США и остальной цивилизованный мир.

Как сообщает издание Civil.ge, председатель комитета Николоз Самхарадзе 12 октября выразил поддержку Израилю в его борьбе с терроризмом и подтвердил приверженность Грузии прочному партнерству с Израилем.

В иранском посольстве, в свою очередь, считают, что «Грузия, давний противник оккупации, поддержит палестинский народ в его стремлении к свободе и справедливости».

В парламенте Грузии обращение посла Ирана о возможности выступить на заседании комитета пока не комментировали.

Ранее власти Ирана заявили о своей готовности вмешаться в войну Израиля с ХАМАС, если обстрелы сектора Газа не прекратятся. Израильское командование подозревает, что вмешательство Ирана будет заключаться в открытии «второго фронта» войны силами радикальной группировки «Хезболла» на юге Ливана и Сирии.

«Хезболла» признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании.