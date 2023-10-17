Гаглоев о заявлении Зеленского: «Это – признак явной агонии»

Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что из-за успешного сопротивления Украины российской агрессии «откроются новые перспективы для Грузии восстановить свою территориальную целостность».
Гаглоев считает, что слова Зеленского – «признак явной агонии, которую испытывает киевский режим».
«Когда на фронте поражение за поражением, они и беснуются, пытаясь втянуть в свою авантюру весь мир», – отметил югоосетинский лидер.
Он добавил, что «идеология украинского фашизма – основная причина, почему тысячи осетин сейчас сражаются в зоне специальной военной операции».
В августе текущего года Владимир Зеленский говорил, что победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы, а также к демократическим переменам в Беларуси.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявляла, что не верит в возвращение территорий страны военным путем, однако считает, что «существует очень хороший выход и перспектива для оккупированных территорий Грузии» и это связано «с предстоящей победой Украины в войне с Россией».
Ранее Зурабишвили выразила мнение, что мирное соглашение по Украине должно включать вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии.
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