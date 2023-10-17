Гаглоев о заявлении Зеленского: «Это – признак явной агонии»

Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что из-за успешного сопротивления Украины российской агрессии «откроются новые перспективы для Грузии восстановить свою территориальную целостность».

Гаглоев считает, что слова Зеленского – «признак явной агонии, которую испытывает киевский режим».

«Когда на фронте поражение за поражением, они и беснуются, пытаясь втянуть в свою авантюру весь мир», – отметил югоосетинский лидер.

Он добавил, что «идеология украинского фашизма – основная причина, почему тысячи осетин сейчас сражаются в зоне специальной военной операции».