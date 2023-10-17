«Позор», «печальный факт». Премьер Грузии о процедуре импичмента президента

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «позором» действия президента Саломе Зурабишвили, а решение Конституционного суда, признавшего, что она нарушила Конституцию Грузии, – «печальным фактом».

«Что касается решения суда, то это печальный факт. К сожалению, доказано, что глава страны, нашего государства Саломе Зурабишвили является ярым нарушителем Конституции, вместо того, чтобы подавать пример другим и быть на страже закона, это позорно», – заявил Гарибашвили.

По его словам, целью процедуры импичмента, которая была начала правящей партией, было показать, что Грузия – европейская демократическая страна, и никто не стоит выше закона.

Гарибашвили также отметил, что тема импичмента президента никак не влияет на получение статуса кандидата в ЕС, потому что это внутреннее дело страны и «вопрос чести», передает агентство «Новости-Грузия».

Конституционный суд Грузии 16 октября признал, что президент нарушила Конституцию, посетив с рабочими визитами Берлин, Париж и Брюссель без согласия правительства. До конца недели вопрос будет вынесен на голосование парламента, при этом у правящей партии не хватает голосов, чтобы утвердить импичмент.

«Мы с самого начала говорили, что не ожидаем, что большинство соберет необходимое количество голосов, но мы, лидеры страны и законодатели, должны подать всем пример. Мы должны напомнить президенту и всем, что время, когда президент считал себя выше закона и Конституции, в этой стране прошло. У части наших граждан возникло ощущение, что госпожа Саломе внедрит в грузинскую политику европейский стандарт, а это значит, что все уважают Конституцию. Мы получили противоположный ответ: Конституцию она не защищает. И это печально», – заявил Гарибашвили.

Отметим, что судьи Конституционного суда, которые не согласились с решением о нарушении президентом Саломе Зурабишвили Конституции Грузии, считают, что основной закон не предусматривает отрешение президента от должности по «утрате доверия».