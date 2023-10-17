Обзор грузинской прессы

«Конституция не может ограничить руководству государства возможность общаться с главами других государств или международных организаций», – так конституционалист Вахтанг Хмаладзе комментирует решение Конституционного суда признать нарушением основного закона страны международные поездки и встречи президента Саломе Зурабишвили с лидерами разных государств. В качестве аргумента судьи приводят статью 52-ю Конституции Грузии, в которой говорится, что представительские полномочия во внешних сношениях президент осуществляет с согласия правительства. Однако в данном случае необходимо было подойти к вопросу более комплексно и учесть статью 49-ю Конституции Грузии, определяющую статус президента Грузии. В ней говорится, что «президент Грузии представляет Грузию во внешних сношениях», а также статью 78-ю, в которой говорится, что «Конституционные органы в пределах своих полномочий обязаны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора». Об это конституционалист говорит в интервью информационному интернет-агентству interpressnews:

«Мы должны учитывать норму, определяющую свободу выражения. Понятно, что эта норма не абсолютно защищена, некоторым должностным лицам иногда ограничивают выражение своего мнения. Например, судьи Конституционного суда не имеют права выражать свое мнение по вопросу, который им предстоит рассмотреть, до окончания судебного разбирательства. То есть определенные ограничения есть, но они должны служить т.н. легитимной цели. Ограничение не должно вредить более важному благу. Поэтому нормы (перечисленные статьи Конституции) должны были рассматриваться вместе».

Если же президент обязана каждый раз обращаться к правительству за разрешением поговорить с лидерами других стран, то правительство обязано давать на то одобрение, продолжает конституционалист. Высший закон просто не может ограничить главу государства в праве общаться с лидерами других государств, повторяет Вахтанг Хмаладзе.

«К сожалению, наши государственные институты потеряли доверие не только граждан нашей страны, но и наших международных партнеров. Единственным институтом, к которому подобные претензии ранее не предъявлялись, оставался Конституционный суд. После этого решения КС попал в список государственных институтов, к которым есть претензии как у граждан Грузии, так и зарубежных партнеров», – цитирует конституционалиста interpressnews.

«Заменят ли Левана Хабеишвили на Нику Гварамия?» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Вернувшиеся с Кипра председатель «Национального движения» и некоторые члены партии подтверждают, что проводили встречи с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили. По завершении визита Леван Хабеишвили заявил, что в скором времени на базе «Национального движения» будет создана очень «крепкая коалиция»:

«Для этого мы встретимся со всеми важными людьми. Там (на Кипре) было много интересных людей, в том числе и из Грузии... что, думаю, Бидзине Иванишвили очень неприятно. Одним из важнейших людей будет Ника Гварамия. Он сказал, что его интересует политика, конечно, мы будем сотрудничать», – заявил Хабеишвили.

Политолог Гия Абашидзе не исключает, что нынешнего председателя партии планируют заменить именно на основателя телекомпании «Мтавари» Нику Гварамия:

Новых сторонников у них не появится, просто попытаются сохранить старых

«Левана Хабеишвили не воспринимают всерьез ни в самой партии, ни их сторонники. Возможно, они хотят заменить его Никой Гварамия для того, чтобы сохранить единство, и Мелия передумал уходить. Новых сторонников у них не появится, просто попытаются сохранить старых».

Что касается Ники Мелия, Абашидзе уверен, что его возвращение на пост председателя партии исключено, поскольку «в его смещении участвовал и сам Михаил Саакашвили». Потому и оставаться в «Национальном движении» для него и его команды больше нет смысла, считает респондент издания.

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Самый известный футболист Грузии Хвича Кварацхелия, выступающий за итальянский клуб «Наполи», обвенчался со своей невестой Ницей Тавадзе в монастыре Самтавро во Мцхета. Церемония проходила в узком семейном кругу, буквально в тайне от журналистов и без телекамер. Ница – студентка Тбилисского медицинского университета. В одном из интервью игрок «Наполи» рассказывал, что у нее очень мало свободного времени – она постоянно посещает лекции. Но когда у девушки нет учебы, она прилетает в Неаполь поболеть за возлюбленного. Новость о венчании уже вовсю комментируют и в спортивных кругах. К примеру, бывший футболист и тренер Клаудио Онофри в разговоре с журналистами заявил, что подобное решение может пойти на пользу футболисту.

«Женитьба в молодом возрасте может иметь решающее значение для молодого футболиста, особенно когда ты находишься в центре внимания, как Кварацхелия. Это важное решение, шаг, который может принести психологическое и душевное спокойствие. Когда спокойная супруга дает тебе такое же спокойствие – это очень важно. Остальное мы увидим на поле», – цитирует Онофри информационное интернет-издание Sportall.

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