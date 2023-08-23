Война в Украине частично оживила внешнюю торговлю Грузии, в основном за счет увеличения торговли с Россией. Одновременно с этим грузинский реэкспорт по некоторым направлением обрушился почти на 70%.

По уточненным данным Грузстата, за первые семь месяцев, по сравнению с тем же периодом прошлого года, внешнеторговый оборот Грузии вырос на 18%. Впрочем, согласно прогнозам, с августа тенденция развернется в обратную сторону вследствие запрета экспортно-импортных операций с Россией по некоторым группам товаров.

В тройку главных экспортеров Грузии вошли Турция (1 миллиард 421 миллионов долларов), за ней следуют Россия (более 1 миллиарда долларов) и США (975,3 миллионов долларов). Лидером роста стала Россия. За год импорт из этой страны увеличился на 24%, а экспорт вырос на 26%.

В январе-июле первую позицию в импорте заняли легковые автомобили – 1 млрд 620 млн долларов или 19% всего импорта. На втором месте оказались нефть и нефтепродукты с 608,5 млн долларов (7%), а на третьем месте – лекарственные средства с 307,7 млн долларов.

Схожая картина в экспорте – среди товарных групп первое место заняли легковые автомобили с объемом в 1 миллиард 178 миллионов долларов, что составило треть всего экспорта. На втором месте оказались медные руды и концентраты – 380 млн долларов, более 10% от общего объема экспорта, на третьем – натуральные виноградные вина с 150 млн долларов.

Однако во втором полугодии ситуация может измениться. В соответствии с санкциями США и ЕС, с 1 августа запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из США в Россию и Беларусь с территории Грузии. А с 26 сентября будет запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза. Также Грузия перекрыла экспорт и реэкспорт в Россию европейских автомобилей с двигателями 1,9 литра, любых американских автомобилей и их транзит из Армении. По статистике Грузстата с начала года реэкспортировано 60 тысяч 475 автомобилей на сумму 1,18 млрд долларов – это на 217% выше прошлогоднего показателя за первые семь месяцев.

По этой причине экспорт автомобилей уже переориентировался на Кыргызстан – в обоих направления почти по 300 миллионов долларов. Впрочем, по данным американского издания Washington Post, США рассматривают возможность введения санкций и против Кыргызстана. По данным издания, в 2022 году экспорт Кыргызстана в Россию стал рекордным, а годовой рост составил 250%. В основном за счет импортно-экспортных компаний, которые ведут бизнес преимущественно в России.

У специалистов различные мнения в отношении резкого наращивания реэкспорта на азиатские рынки и Россию. По мнению члена наблюдательного совета Ассоциации развития экспорта Гванцы Меладзе, несмотря на формально высокие показатели, реэкспорт не так уж выгоден - большая часть доходов распределяется между зарубежными компаниями, которые напрямую торгуют с Россией:

«Сам по себе реэкспорт является положительным явлением, так как пополняет казну страны, но также следует учитывать, что маржа мизерна. Поэтому главной задачей государства должно стать поощрение местного экспорта, а не перепродажи».

Согласно статистике, местный экспорт по ряду причин испытывает серьезный спад – в сравнении с семью месяцами прошлого года он просел на 22%. Особенно пострадали торговля ферросплавами – минус 68%, удобрений – 41%, меди – на 39%.

Глава Ассоциации ферросплавов Нугзар Кевлишвили говорит о кризисе в отрасли в целом:

«Глобальный экономический и энергетический кризис, обусловленный, в том числе, войной в Украине, негативно отразился на нашей отрасли – в Европе производство сократилось на 37%, в США на 42%. Усугубляет тенденцию отсутствие спроса, который сокращается с каждым днем».

Однако есть направления экспорта, где наблюдается рост – это, прежде всего, электроэнергия, продажи которой за рубеж выросли за семь месяцев на 42%, экспорт минеральных вод и вин выросли на 24%.

В целом, по мнению экспертов, у реэкспорта есть и положительная сторона. Он укрепляет позиции Грузию как важного транспортного игрока региона, заявил ОВГ бывший советник президента Грузии Георгий Абашишвили:

«На реэкспорт как явление можно взглянуть с другого угла – это подчеркивает значимость Грузии как важного транспортного узла, от которого зависит выгода многих стран региона. Что касается местного, ориентированного на экспорт производства, то, да, здесь проблемы сохраняются, государству необходимо провести большой объем работ, чтобы диверсифицировать направления, сделать их менее зависимыми от одного рынка. Впрочем, одно другому не мешает – при этом надо наращивать возможности, которые позволят Грузии стать серьезным региональным игроком».

В целом за отчетный период внешнеторговый оборот Грузии составил 12 миллиардов 106 миллионов долларов США, что на 18% больше соответствующего показателя предыдущего года. Отрицательное торговое сальдо за январь-июль составило 4 миллиарда 939 миллионов долларов США, что составляет 40,8% внешнеторгового оборота.

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