– Президент Аслан Бжания собирается в ближайшее время дать пресс-конференцию. Скажите, какие у вас к нему вопросы, о чем бы вы хотели его спросить?

Анзор Маршан, историк: Честно говоря, вопросов много, но для меня самым важным является вопрос, связанный с конституционной реформой. Как-то президент говорил, что 2023 год должен стать именно годом решения этого вопроса. Но, как мы знаем, проекты по конституционной реформе все лежат и лежат, и никакого нет движения в этом плане. У меня два вопроса, связанные именно с конституционной реформой. Первый вопрос: Конституционный суд Республики Абхазия отклонил парламентский проект, дал отрицательное заключение. Но дал положительное заключение для пропрезидентского проекта. Почему такое предвзятое отношение? Почему таких два противоречивых решения принимает Конституционный суд? Останавливает один проект для рассмотрения, а другой продвинул. Это связано с тем, что президент может надавить на Конституционный суд каким-то образом, чтобы он принимал удобные решения? Это для меня является главным, ключевым вопросом для нашей страны. И второй вопрос: вообще, что будет с конституционной реформой? Будет ли эта реформа проводиться с участием общественности, политических партий, широких кругов, экспертов и т.д., либо есть намерения провести эту реформу сверху, с учетом интересов президента и исполнительной ветви власти?

Манана Шамба, народная артистка Республики Абхазия: Я бы хотела задать вопрос о злосчастной мусоросвалке (в Сухуме), которая нас задушила. Со вчерашнего дня начали вывозить мусор с этой мусоросвалки, но мы слышим то, что полигон, который специально построен для мусора, где находятся соответствующие комплектующие, сортировка мусора, некоторыми лицами бойкотируется, создаются пикеты и не разрешают вывозить мусор. Хотя, насколько мы знаем, полигон не расположен близко от населения, живущего там. Почему это происходит, нельзя ли решить этот вопрос в ближайшее время, потому что, вывозя мусор в Гал, эта мусоросвалка никогда не разгребется. Она пять лет завозилась и пять лет будет вывозиться. Хотелось бы услышать, почему это так происходит?

Лиана: Я думаю, что вопрос, который я бы хотела задать, волнует очень многих граждан Абхазии, как молодых, так и людей старшего возраста. Вопрос касается повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. Предполагается ли повышение зарплаты в ближайший год? Какие-то программы для этого предусмотрены? Как известно, прожиточный минимум достигает почти 10 тысяч рублей, а большинство заработной платы в государственных структурах составляет 5-6 тысяч рублей, почти в два раза меньше. Вопрос заключается в том, насколько вообще ожидается повышение заработной платы в ближайший год. Я бывший сотрудник государственной структуры, поэтому меня очень интересует этот вопрос.

Самсон Демерджипа: Я бы хотел задать вопрос по злободневной теме. Это тема строительства апартаментов, а именно, что касается людей грузинской национальности, которые живут в Грузии или в России, которые имеют российские паспорта. Как можно сделать так, чтобы ограничить доступ к приобретению ими апартаментов, которые будут строиться в Абхазии? Это первый вопрос, и второй вопрос: допустим, построят апартаменты, и люди начнут приобретать апартаменты, кому-то сдавать их в наем; как министерство по налогам и сборам, налоговые по районам будут заниматься регистрацией этих налогов? Как они будут следить, чтобы наша казна пополнялась налогами, как это будет фиксироваться?

Земфира Чачибая, работник медицины, сотрудник Гудаутской ЦРБ: Мой вопрос касается медицины, то, что меня тревожит и моих коллег, – это повышение заработной платы, так как все дорожает – топливо, продукты, стройматериалы. Очень тяжело стало жить, и нам с 2023 года обещали повысить зарплаты, сделать перерасчет и оплатить нам надбавку. И ничего, абсолютно. Живем на 15-18 тысяч рублей. Много вопросов есть, касающихся того, что происходит в нашей республике. Все продается без ведома народа. Это все народное достояние! Это все больно!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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