Парламент Грузии не смог отстранить от должности президента Саломе Зурабишвили. За импичмент проголосовали 86 депутатов, против – один.

Для отстранения президента Грузии от должности требовалось 100 голосов. Парламентское большинство «Грузинской мечты» и «Силы народа» состоит из 85 депутатов. Почти все оппозиционные депутаты, за исключением «Европейских социалистов», заранее объявили, что не поддерживают импичмент.

Против импичмента проголосовал лишь лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Ранее Конституционный суд Грузии удовлетворил конституционное представление правящей партии «Грузинская мечта» и установил нарушение президентом Конституции из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства. За такое решение проголосовали шесть из девяти судей пленума Конституционного суда Грузии. Судьи Ирина Имерлишвили, Теймураз Тугуши и Георгий Кверенчхиладзе высказались против.