Парламент Грузии не смог отстранить от должности президента Саломе Зурабишвили. За импичмент проголосовали 86 депутатов, против – один.
Для отстранения президента Грузии от должности требовалось 100 голосов. Парламентское большинство «Грузинской мечты» и «Силы народа» состоит из 85 депутатов. Почти все оппозиционные депутаты, за исключением «Европейских социалистов», заранее объявили, что не поддерживают импичмент.
Против импичмента проголосовал лишь лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.
Ранее Конституционный суд Грузии удовлетворил конституционное представление правящей партии «Грузинская мечта» и установил нарушение президентом Конституции из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства. За такое решение проголосовали шесть из девяти судей пленума Конституционного суда Грузии. Судьи Ирина Имерлишвили, Теймураз Тугуши и Георгий Кверенчхиладзе высказались против.
«Грузинская мечта» заявила, что президент нарушила Конституцию, так как отправилась в зарубежные поездки, не получив разрешения правительства. Согласно статье 52 Конституции Грузии, президент «с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями». Зурабишвили, в частности, встретилась с президентами ФРГ, Франции и Европейского Совета.
Президент не присутствовала на слушаниях, в суде её интересы представляли экс-депутат от «Грузинской мечты» Тамар Чугошвили и бывшая судья грузинского Конституционного суда Майя Копалеишвили. Они, в частности, указывали, что согласно статье 49 Конституции – «президент Грузии представляет Грузию во внешних сношениях». Кроме того, в документе указано, что «Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора» (статья 78).
В оппозиции считают процесс импичмента желанием «Грузинской мечты» сорвать процесс предоставления статуса кандидата Грузии на вхождение в ЕС в конце года. Кроме того, оппоненты власти импичмент считают политической местью правящей силы президенту Саломе Зурабишвили за ее публичную и острую критику правящей силы из-за возобновления авиасообщений с Москвой, недостаточной поддержки Украины и формальное, как сама Зурабишвили заявила, выполнение 12 рекомендаций Брюсселя для получения статуса кандидата в ЕС.
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