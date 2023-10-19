Парламент Грузии рассматривает законопроект, ограничивающий права СМИ

Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в «Закон о вещании». Законодательные изменения расширяют полномочия Национальной комиссии по коммуникациям в части регулирования вопроса «разжигания ненависти».

Действующая статья 55/2 Закона «О вещании» предусматривает запрет на распространение языка ненависти и призывов к терроризму в программах или рекламе поставщика медиа-услуг. Согласно действующему закону, на факты нарушений реагируют сами СМИ, в рамках механизма саморегулирования поставщика медиа-услуг. Обжаловать решение нельзя ни в суде, ни в Комиссии по коммуникациям. Однако с принятием поправок любой желающий сможет обратиться в комиссию с жалобой.

Вещатели, нарушающие требование запрета на распространение языка ненависти и призыва к терроризму, сначала получат предупреждение. В случае повторного совершения аналогичного нарушения в течение года – налагается штраф в размере 0,5% от дохода за последний один год, не менее 2500 лари. В случае очередного аналогичного нарушения сумма штрафа увеличивается.

Законопроект рассматривает в ускоренном порядке. В него добавлен и пункт о запрете непристойностей.

«Запрещено размещение порнографии, а также любые программы и рекламы, ущемляющие достоинство и основные права человека и гражданина, содержащих нецензурную лексику», – говорится в измененной версии законопроекта.

По словам директора «Ассоциации региональных вещателей» Натии Купрашвили, планируемые изменения «расплывчаты». Если законодательное изменение будет интерпретировано таким образом, что Комиссия сможет инициировать судебное разбирательство против вещателя и применять санкции в особых случаях, это может стать механизмом наказания критически настроенных СМИ.

В НПО «Коалиция адвокатирования медиа» тоже выразили обеспокоенность по поводу концентрации дополнительных полномочий в руках регулятора, отметив, что это увеличивает риск злоупотреблений ими. Коалиция призывает власти не принимать законодательные изменения, связанные со СМИ, без консультаций с вещателями и без широкого консенсуса, которого требует Европейская директива об аудиовизуальных медиа-услугах.

Критикуют инициированный законопроект и в оппозиции, к примеру одна из лидеров партии «Лело» Саломе Самадашвили заявила:

«Пока нам показывали «Шапито» об импичменте, они (представители большинства) также пронесли в парламент новый закон о цензуре. При этом они обещают нам, что останутся у власти навсегда, как Путин, и пытаются «заткнуть все щели свободы». А мы, увлеченные воображаемым зрелищем, лишены возможности жить в демократической стране».