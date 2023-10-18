Правящая партия не смогла добиться желаемого результата в объявлении импичмента президенту Саломе Зурабишвили, не набрав необходимых 100 голосов для ее отставки. Процедура в парламенте длилась пять часов, в течение которых к депутатам обратилась сама президент. Часть оппозиции в знак протеста наблюдала за процессом вне зала заседания.

«Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили», – объявил спикер парламента, и в зале пленарного заседания, улыбаясь, появилась глава государства. Ее встречал на треть опустевший зал: большая часть оппозиции, как это предложила сама президент, за процессом наблюдала за пределами зала. Тем не менее не было стопроцентной уверенности, что этот статус и должность она сможет сохранить после голосования по импичменту. Опасения были несмотря на то, что заранее было известно о поддержке президента оппозицией и о том, что «Грузинская мечта» не сможет мобилизовать 100 голосов, необходимых для отстранения Саломе Зурабишвили от должности президента.

«Грузинская мечта» обвиняет ее в нарушении Конституции: с 31 августа по 6 сентября без согласия правительства она провела встречи с европейскими лидерами, чем нарушила статью 52-ю основного закона. И эти доводы правящей силы во главе с Ираклием Кобахидзе 16 октября полностью разделил Конституционный суд.

«И даже картинку, картинку вместе ставят: Саломе Зурабишвили и «Нацдвижение», – сказал Ираклий Кобахидзе, выступавший главным докладчиком, а больше – обвинителем по делу об импичменте президента. Он имел в виду свободные кресла депутатов от бывшей партии власти, а также слова президента двухдневной давности, когда для «лучшей картины» она посоветовала оппозиции покинуть зал в день голосования. Особенно задели представителей партии власти сказанные тогда президентом слова о том, что ей не составит труда остаться один на один с «маленькими мужчинами», которые затеяли «антиевропейский импичмент».

«Вот какой еще большей люстрации вы хотите? Она в прямом альянсе, и мы с самого начала говорили о том, что Саломе Зурабишвили в прямом альянсе с «Нацдвижением». И вот эту картину вы видите сегодня в зале заседания».

Далее Кобахидзе вновь обвинил президента в саботаже, в подрыве вместе с оппозицией процесса евроинтеграции страны. А затею с импичментом, несмотря на недостающие для этого голоса, он объяснил стремлением «Грузинской мечты» защитить Конституцию и верховенство закона.

Его доводы не убедили тех нескольких депутатов, которые решили остаться в зале. Среди них был и депутат «Гирчи» Яго Хвичия:

«Почему вы это сделали, допустили ошибку, когда в 2018-м вы навязали грузинскому народу президента Зурабишвили, у которой, как вы сами говорите, был однопроцентный рейтинг. А сейчас вы видите, что импичмента не будет, и получается, что грузинский народ должен смириться с навязанным им «однопроцентным» президентом, которая еще и нарушает Конституцию. Почему вы это сделали, какая была у вас мотивация?»

«Где конец вашей беспринципности и недостойному поведению? Стоите здесь, взрослый мужчина, и говорите, как маленький мужчина, как вас еще мягко назвали. Как вы смеете в таком тоне говорить о президенте?!» – возмущалась внефракционный депутат Теона Акубардия.

Депутат «Европейских социалистов» Фридон Инджия, который выступал за импичмент президента, попросил уточнить у Кобахидзе картину будущего:

«Мы здесь видим, что 100 голосов не наберется, поэтому мне интересно, как вы представляете, что и как с президентом будет дальше?»

Ответ Ираклия Кобахидзе президент Зурабишвили и оппоненты власти расценили как угрозу:

«Не могу сказать, продолжит или нет Саломе Зурабишвили нарушать Конституцию в будущем. Наверное, да. Что ей помешает? До этого она тоже знала, что нарушала Конституцию, сама в этом призналась. Завтра тоже нарушит. У нее все еще есть надежда на «Нацдвижение». Единственное, что может лишить ее надежды, – это прокуратура, уголовное преследование. С правовой точки зрения мне сейчас сложно ответить, но на фоне решения Конституционного суда нарушение Конституции в будущем может приобрести признаки уголовного преступления».

По словам Кобахидзе, целью президента стало противодействие жизненным интересам страны:

«Она сделает все, у нее больше нет тормозов. Это главная причина, почему она недостойна быть президентом. Как бы ни было, мы понимаем, что сегодня импичмент не состоится. Последний год Саломе Зурабишвили будет лишь формальным президентом. Она останется президентом коллективного «Нацдвижения». К сожалению, она от президентства Грузии дошла до их президентства. (Спустилась) от Саломе Зурабишвили до Саломе Самадашвили (депутат «Лело»)».

Президент Саломе Зурабишвили спокойно ждала своей очереди. Ей предоставили слово после Кобахидзе. В отведенной ей по регламенту 15-минутной речи она сказала, что ее, потомка известного общественного деятеля и политика первой Республики Нико Николадзе, не напугают прокуратурой, что она будет следовать европейскому пути и выполнять свои обязанности. Это было сказано к концу выступления, а в начале слова президент, обращаясь к депутатам парламентского большинства, сказала, что им нечем гордиться, поскольку решение КС от 16 октября «запомнится не как победа верховенства закона, но как закрепление однопартийного верховенства над судебной системой»:

«Я не собираюсь здесь ничего доказывать и никого убеждать в том, что и так очевидно. Я не нарушала ни сути, ни духа Конституции», – продолжила Зурабишвили, обратив внимание на то, что риторика «Грузинской мечты» странным образом совпадает с риторикой российских властей:

«Удивительно также, что в это время, – и этот контраст говорит о многом, – вы с большим трепетом относитесь к стране-оккупанту и ее руководителям, более того, вы открыто получаете похвалы со стороны оккупантов, и это вас даже не смущает. Вас не смущает, когда слова из страны-оккупанта в мой адрес и ваши слова совпадают».

Не забыла президент и про «маленьких мужчин»:

«Оказывается, вы обиделись на то, что вчера я вас назвала «маленькими мужчинами». Дождитесь, и вы увидите, какими терминами вас наградят ваши же дети, будущее поколение и ваши избиратели».

Отметив, что здесь не ее судьба решается, а судьба каждого депутата, проголосовавшего за антиевропейский импичмент, Зурабишвили пообещала, что будет верна своему делу, а потом снова заняла свое кресло.

Протест оппозиции и недовольство вызвала реакция спикера парламента Шалвы Папуашвили. Он сделал замечание сотрудникам администрации, которые с галерки начали аплодировать президенту.

«Вы аплодировать запретили только сотрудникам администрации или мне тоже? Я тоже аплодировала», – поинтересовалась оппозиционер Теона Акубардия. Она извинилась перед обществом за этот «бездарный спектакль», сказала, что никогда не была избирателем Зурабишвили, но в этой ситуации поддерживает ее позицию, которая мешает политике «Грузинской мечты» саботировать процесс представления статуса кандидата.

«А теперь вы можете посмотреть в глаза госпоже президенту, вашему «принципиальному выбору», как вы ее называли перед избранием».

Президент отказалась отвечать на вопросы депутатов. И если представителей «Грузинской мечты» интересовало, думает ли она по-прежнему, что августовскую войну в 2008 году начал Михаил Саакашвили, и считает ли она, что правительство вместе с грузинским народом заслуживает статуса кандидата, то у оппозиционных депутатов были вопросы по поводу непоследовательности ее позиций.

«Почему она только накануне лишила гражданства попавшего под санкции США экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе?» Или: «Почему вы себя ведете так, что нормальный человек всегда думает, что вы в сговоре с «Грузинской мечтой» и вовсе не играете в независимую игру?» Об этом спросил депутат «Гирчи» Яго Хвичия.

Другие обратили внимание на то, что Саломе Зурабишвили так и не упомянула имя Бидзины Иванишвили, выражая уверенность в том, что вопрос импичмента решен в высшем руководстве «Грузинской мечты» и на Севере. Тем не менее депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе в целом доволен нынешней позицией президента, лоббирующей процесс евроинтеграции страны:

«Поэтому я призываю вас: завтра же возьмите билет и поезжайте, поезжайте, как это делали назло им и врагам».

А вот депутат Фридон Инджия посоветовал президенту после сегодняшнего дня подать в отставку и войти в ряды «Нацдвижения».

На всю процедуру импичмента ушло пять часов. Оппозиционный депутат из партии «Граждане» Алеко Элисашвили возмущался, что вместо серьезных проблем, связанных с оккупацией, и решением других вопросов правящая сила занимается постановкой спектакля, наносящего вред имиджу страны. Элисашвили был единственным оппозиционером, который остался до конца заседания и проголосовал «против», «за» – выступили 86 депутатов парламентского большинства и три «европейских социалиста».

Саломе Зурабишвили сегодня вошла в парламент как президент и покинула его в том же ранге, что в оппозиционном спектре сочли своей победой.

Хотя в «Нацдвижении» от президента ждали большего после того, как Зурабишвили сама убедилась в политизированности суда, там считают, что ей пора помиловать и третьего президента Михаила Саакашвили, ведь сегодня Ираклий Кобахидзе не исключил, что при «Грузинской мечте» она сама легко может оказаться на скамье подсудимых. У парламента больше нет права возвращаться к вопросу импичмента президента, видимо, потому лидер правящей силы и упомянул об уголовном преследовании.

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