Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призывает международных партнеров «отказаться от встреч с президентом Саломе Зурабишвили», если впредь правительство Грузии не даст разрешения на соответствующие зарубежные визиты. Таким образом лидеры разных стран «проявят уважение к грузинскому народу, государству и к Конституции», заявляет Папуашвили. По мнению спикера парламента, Зурабишвили пытается узурпировать права правительства.

«Она подрывает парламент Грузии своим отношением, хотя бы тем, что не ответила на вопросы депутатов. Она подрывает Нацбанк, когда требует отставки президента Нацбанка, подрывает Конституционный суд, общие суды, институт Народного защитника. Она пытается подорвать наше государство. После решения суда осуществление визитов (зарубеж) без разрешения правительства является нарушением. Каждый тетри, потраченный из бюджета на такие визиты, будут незаконными. Я призываю её доброжелателей посоветовать ей не открывать "ящик Пандоры конституционного неповиновения"», – сказал Папуашвили.

По словам Папуашвили, президент своими действиями «променяла 1,2 миллиона избирателей на «Националов» и с момента провала импичмента она останется лишь президентом "Национального движения"».

«Вчера, в конце концов, этот процесс дошел до того момента, о котором мы говорили с самого начала, когда мы начали процесс импичмента и обратились в Конституционный суд. Мы тогда сказали: первое - по нашему мнению, президент нарушила Конституцию и нам нужно правовое заключение по этому поводу. Второе – исходя из того, что президент пользуется защитой и покровительством «Национального движения», довести этот импичмент до конца в парламенте будет невозможно. Мы видели, что по обоим вопросам так и произошло. В результате этого процесса у нас правовой вердикт, который установил, что Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, одну из фундаментальных норм этой Конституции, которая наделяет правительство исключительными полномочиями по реализации внешней политики», – добавил Папуашвили.