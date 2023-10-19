Родные задержанного в Абхазии Ираклия Бебуа сообщают об ухудшении его здоровья

Неправительственная организация «Центр социальной справедливости» сообщает об ухудшении состояния здоровья гражданина Грузии Ираклия Бебуа, задержанного властями самопровозглашенной республики Абхазия.

В НПО считают необходимым его своевременное освобождение, чтобы не допустить критического ухудшения его здоровья.

«По словам членов семьи Ираклия Бебуа, Ираклий находится в тяжелых условиях в заключении, состояние его здоровья еще до ареста было слабым и сейчас ухудшилось. У Ираклия Бебуа хронические заболевания и в связи с ограничениями на свободу передвижения в Гали он почти 4 года не мог получить необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья проверялось в тюремных условиях в Абхазии, однако обследования не полные из-за отсутствия соответствующей медицинской инфраструктуры. По словам членов семьи Ираклия Бебуа, в связи с тем, что не проводится должное обследование, не может быть назначено правильное и адекватное лечение. Состояние Ираклия Бебуа постоянно ухудшается, в данный момент у него возникают сильные боли в голове и области спины, он находится в тяжелом психологическом состоянии», – говорится в сообщении неправительственной организации.