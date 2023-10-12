Постановление об амнистии, принятое парламентом Абхазии, будет реализовано через два месяца, и только тогда станет известно, сколько человек вышли на свободу из мест заключения. По словам депутата Даута Хутаба, амнистия распространится на четверых ветеранов и не распространится на Ираклия Бебуа, отбывающего срок за сожжение абхазского флага.

28 сентября в канун празднования 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов парламент принял постановление об амнистии.

Над законом работал комитет по государственно-правовой политике, его председателем является Даут Хутаба. В интервью «Эху Кавказа» он рассказал о деталях принятия и действия нового постановления об амнистии. По его словам, это такая же амнистия, как и любая другая, она распространяется на широкий круг лиц, но ее специфика заключается в том, что она приурочена ко Дню Победы. При принятии постановления об амнистии депутаты рассматривали статьи:

«Речь здесь идет не о личностях, а речь идет о различных социальных группах. Мы начали рассматривать изначальный проект, когда мы обратились в Министерство внутренних дел, нам дали информацию о том, что практически ни один ветеран войны не подпадал под амнистию, потому что там были преступления, которые в рамках данной амнистии не подлежали применению. Те ветераны Отечественной войны, которые находились в заключении, не подпадали под амнистию. Тогда мы начали искать другие пути, чтобы хотя бы кого-то из этих ветеранов в честь тридцатилетия Победы освободить. Мы решили сузить круг статей, по которым амнистия не применяется. В итоге были представлены три проекта поправок, один из них получил одобрение. Сейчас, насколько мне известно, четыре человека из числа ветеранов подпадают под амнистию».

Даут Хутаба пояснил, как будет проходить процедура амнистии, и сказал, что отбывающие срок наказания по тяжким статьям на свободу не выйдут:

«Создаются комиссии, которые определяют, подпадает человек под амнистию или не подпадает. Два месяца мы дали на проведение амнистии, через два месяца конкретные цифры будут известны, сколько человек вышли на свободу, а кому отказано.

– То есть у МВД есть на составление списка амнистированных два месяца?

– Там не только МВД, там и Генеральная прокуратура, и суды, то есть у каждой из этих структур свое направление деятельности. В течение этих двух месяцев они должны завершить применение амнистии.

– За такие тяжкие статьи, как убийства, разбои, есть амнистия?

– Изначально мы разделили проект, чтобы выделить все-таки именно ветеранов. Под запрет попадали такие статьи, как убийство, разбой, похищение людей, изнасилование. Они все находились под запретом полностью для всех. За убийство никто не выходит, за похищение людей также никто не выходит. За разбой, если это ветеран войны, это уже всегда практически пенсионер, мы решили дать возможность им выйти. Например, если не доказан сбыт наркотиков, в таком случае ветеран войны тоже выйдет на свободу. Если есть сбыт, то никто не выходит на свободу и не попадает под амнистию».

В Абхазии отбывает девятилетний срок лишения свободы за сожжение абхазского флага гражданин Грузии Ираклий Бебуа. На вопрос о том, распространится ли на него амнистия, Даут Хутаба ответил отрицательно:

«Нет, он не может попасть под амнистию. Мы изначально об этой ситуации тоже подумали. В день тридцатилетия Победы выпустить человека, который сжигал наш флаг, я думаю, это было бы кощунственно, и он не попадает под амнистию. Амнистия – это же такой акт, когда ты не должен вообще интересоваться конкретным человеком, его судьбой, ты должен интересоваться только статьями, по которым они сидят. Но это была та ситуация, когда все-таки пришлось лично конкретным человеком заинтересоваться, чтобы он не получил амнистию. Да, я спрашивал в Министерстве внутренних дел, и они мне подтвердили, что этот человек под амнистию не попадает».

Депутат сообщил, что, по предварительным данным Министерства внутренних дел Абхазии, на свободу выйдут 19 человек, четверо из них ветераны. Еще какое-то число может выйти по линии Генеральной прокуратуры и судебной системы. Окончательное число освободившихся будет известно только после завершения амнистии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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