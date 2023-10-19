Лавров рекомендует российским туристам отдых в КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдохнуть в КНДР.

Глава МИД РФ посетил Пхеньян с визитом, где провел встречу со своей коллегой Цой Сон Хи и по затем пообщался с представителями СМИ, передает ТАСС.

«Стал бы», – ответил Лавров на вопрос журналиста, рекомендовал ли бы он КНДР как место отдыха для российских туристов.

Российского министра принял и лидер КНДР Ким Чен Ын. Ранее Лавров заявил, что Россия «высоко ценит» поддержку Северной Кореей действий Москвы в Украине.