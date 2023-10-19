Нацбанк Грузии ужесточает правила ипотечного кредитования в иностранной валюте для тех, кто получает доход в лари. Как объясняет регулятор, это делается для снижения зависимости экономики от доллара.

Большинству клиентов банков станет сложнее получить кредит в долларах и евро – соответствующее решение принял комитет финансовой стабильности Нацбанка. С 2019 года взять валютный кредит можно было лишь в сумме, эквивалентной более 200 тысяч лари. С 1 января 2024 года подход ужесточится – теперь для лиц, получающих доход в лари, эта цифра вырастет до 300 тысяч лари.

Как указали в Нацбанке, данное решение призвано ограничить рост необеспеченных потребительских кредитов, зафиксированных в 2022 году. О решении 18 октября объявила исполняющая обязанности президента НБГ Натия Турнава.

«Для нас самое главное в данном случае – это защита от валютных рисков, что означает, что человек должен иметь кредит или получать кредитные услуги в той валюте, в какой у него есть доходы, и ему не нужно каждый месяц конвертировать свою зарплату в другую валюту, чтобы вернуть ее в банк. Это логичный шаг, который продолжает политику дедолларизации, проводимую уже несколько лет под руководством НБГ. Логика этого решения в том, чтобы люди были лучше защищены», – сказала Натия Турнава.

С другой стороны, решением регулятора снимается потолок кредитования для лиц, получающих доход в иностранной валюте. В связи с этим пояснение сделал глава департамента финансовой стабильности Нацбанка Давид Утиашвили.

«Отныне, если вы хотите получить кредит в долларах, вы должны иметь доход в иностранной валюте. Кто в Грузии является получателем иностранной валюты? Обычно это люди, работающие за границей. Это могут быть моряки, которые получают доход в долларах, а также в виде денежных переводов. Многие наши граждане или члены их семей работают за границей и отправляют оттуда значительную часть своих доходов. Ежегодно в виде кредитов выдавалось в иностранной валюте порядка 200 миллионов долларов, и 15% из них, примерно 30 миллионов, приходились на вышеупомянутую категорию граждан», – пояснил эксперт.

По мнению специалистов, новое решение Нацбанка затронет десятки тысяч людей. Как известно, процентная ставка по ипотечным кредитам, выданным в иностранной валюте, ниже, чем по кредитам, выданным в лари. Если ипотечный кредит в национальной валюте можно получить под 13% годовых, то в долларах в среднем это будет стоить 8-10%, а в евро – 6,9%.

Вышеупомянутую инициативу Нацбанка прокомментировал ведущий экономист исследовательского института ISET Георгий Папава. По его мнению, в рамках принудительной дедолларизации экономики данное решение можно было бы считать оправданным, если бы не противоречие с естественным правом клиентов получать займы в той валюте, которой они более доверяют:

«Это решение является прямым продолжением политики дедолларизации, начатой несколько лет назад, и так как реформа стала пробуксовывать, Нацбанк решил ужесточить требования. В регуляторе считают, что человек, желающий занять деньги в иностранной валюте под 4% годовых, больше рискует, чем тот, кто желает получить займы в лари под, скажем, 10%. В условиях финансовой нестабильности этому можно найти какое-то объяснение, но сейчас экономика стабильна, поэтому вопросы остаются. В целом, именно стабильная экономика является залогом доверия к национальной валюте, даже для людей, получающих доход, скажем, в долларах. Поэтому данное решение не очень справедливо, человек должен иметь право брать взаймы в любой валюте, в которой ему удобно. В целом, если следовать логике, думаю, недалек тот день, когда Нацбанк поднимет потолок кредитования в зарубежной валюте до полумиллиона лари», – сказал Георгий Папава в интервью изданию BMG.

Следует отметить, что Национальный банк Грузии до сих пор не определил конкретный уровень дедолларизации, который можно будет считать безопасным для финансовой стабильности страны.

Согласно последним данным регулятора, объем кредитов, выданных коммерческими банками в национальной валюте, на конец августа достиг 55%, а в иностранной валюте – 45%. Стоит отметить, что в августе доля вкладов, выданных в лари, составляла 50%.

Подписывайтесь на нас в соцсетях