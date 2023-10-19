Югоосетинская общественность наблюдает за первыми шагами нового главы Минздрава Томаса Джигкаева по реанимированию системы здравоохранения. Президент Южной Осетии в своем ежегодном послании к народу и парламенту назвал ведомство самым проблемным в республике. Нового министра уже представили коллективу Ленингорской районной больницы.

На днях секретарь Совбеза Анатолий Плиев и госсоветник президента Батрадз Бегизов представили ленингорским медикам нового главу Минздрава Томаса Джигкаева.

Министр приехал с приказом о назначении детского врача Людмилы Гиголаевой главным врачом районной больницы.

По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, это не первое назначение Гиголаевой на этот пост:

«В декабре 2021 года министр здравоохранения Сослан Наниев после проверки Лениногорской райбольницы пришел в ужас от творившихся там безобразий и уволил с поста главврача Джемала Бедоева. После него обязанности главврача в течение трех месяцев выполняла врач Моника Джиоева, а с 1 марта до середины июля 2022 года – Людмила Гиголаева. Ее сменил врач Сергей Кочиев, но и его уволили в сентябре того же года и назначили Джемала Бедоева, руководившего больницей до вчерашнего дня. По признанию многих депутатов, сотрудников Минздрава, членов Совбеза и правительства, навести элементарный порядок в больнице так и не получилось. Теперь вот назначили Людмилу Гиголаеву».

Ситуация в больнице, мягко говоря, странная.

Персонал разделен на две враждующие группировки или, как они сами себя в шутку называют, на две банды, конкурирующие за контроль над больницей. Одну возглавляет Людмила Гиголаева, другую – Моника Джиоева и главная медсестра Инга Чараева.

Они собирают друг на друга компрометирующие материалы, записывают на диктофоны некие откровенные разговоры, которые, по их мнению, должны уличать собеседника в злоупотреблениях на службе, пишут доносы в Минздрав, публикуют в соцсетях порочащие друг друга документы. Враждующие группировки постоянно выясняют отношения, переманивают на свою сторону бойцов из враждебного лагеря, порой дело доходит до драк.

Цена вопроса нешуточная – финансирование больницы около 80 миллионов рублей в год. Кто правит, тому достается главный приз – бюджет учреждения и управление кадрами.

Интересно, что власти эти компроматы принимают к сведению. Из-за них периодически пост главврача переходит от одной «банды» к другой, но при этом ни разу не были инициированы расследования по выявленным злоупотреблениям. Это в самом деле любопытно: признают, что злоупотребления были, но отказываются их расследовать.

До недавнего времени главврачом был Джемал Бедоев. Он не принадлежал ни к одной из группировок, никуда не лез, никому не мешал. Поэтому был относительный мир, «водяное перемирие». Но после объявления министра о назначении Гиголаевой, утверждают участники встречи, война вспыхнула с новой силой, причем моментально, на глазах нового главы Минздрава и цхинвальских чиновников.

«Проигравшая коалиция» тут же начала сыпать накопившимися у них компрометирующими фактами, «победители» в ответ открыли свои «архивы».

«Гиголаевцы» упрекали Джиоеву в том, что она сожгла отчетность за период своего управления в больнице. «Джиоевцы» отвечай тем же: мол, и за Гиголаевой было замечено…

Стороны принялись выливать друг на друга ушаты грязи, а цхинвальское начальство с ужасом за этим наблюдало.

Какая-то медсестра рассказала министру, как однажды коллеги, заподозрив, что у нее на теле прикреплен диктофон, насильно раздели ее до трусов. Вдруг медики принялись спорить, кто из них является тайным осведомителем Тамары Меаракишвили и по чьей вине происходящие в больнице безобразия становятся достоянием гласности.

В какой-то момент министр поставил всех в тупик вопросом, к которому коллектив больницы оказался явно не готов: сколько пациентов находятся на лечении в стационаре?

Голоса разделились: одни заявили, что шесть, другие утверждали, будто два или даже три...

И это в больнице с бюджетом в 80 миллионов и четырьмя или пятью действующими палатами. Когда-то их было девять, но половину отвели для отдыха медперсонала.

Эта история знакомства министра с его районным подразделением сразу превратилась в местный анекдот. Ленингорцы с охотой пересказывают его друг другу, стараясь не упускать деталей, говорит Тамара Меаракишвили:

«Честно говоря, они, как медики, уже никого не интересуют. Кстати, многие из них когда-то были неплохими врачами, но это в прошлом. Их испортила коррупция, они уже давно не врачи. Люди это видят, поэтому к ним уже почти никто не обращается – кто-то едет в Цхинвал, кто-то в Тбилиси… И бог бы с ними, если бы ни случались экстренные ситуации. До Цхинвала 62 километра вверх-вниз через четыре перевала… Но когда у человека инсульт или инфаркт, дорога каждая минута. Эти 62 километра многих приговорили к смерти. Поэтому нам здесь нужны хотя бы два-три неравнодушных специалиста, которые смогут поставить диагноз, оказать неотложную помощь.

– Может, сейчас что-то изменится? В Цхинвале говорят, Джигкаев намерен привести Минздрав в чувство.

– Да ничего не изменится! Все эти персонажи уже не раз себя проявили. Их постоянно меняют между собой местами, но толку нет и не будет. Я знаю, что в Цхинвале есть нормальные, порядочные врачи. Их одно время даже к нам присылали – хорошие молодые ребята. Но их всех отсюда выжили медицинские «банды». Поэтому или пусть заменят нам персонал полностью, или дадут возможность экстренной госпитализации в больницы Тбилиси, как это было раньше. Все-таки человеческая жизнь должна быть в приоритете, хотя бы в тех случаях, когда речь идет о медицине».

Цхинвальские наблюдатели настроены менее скептично. По их словам, было бы неправильно новому министру сходу махать шашкой в маленьком обществе. Очевидно, Томас Джигкаев дает коллегам шанс доказать свою компетентность. Во время встречи с коллективом ленингорской больницы он так им и сказал: «Никого увольнять не буду, уйдете сами».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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