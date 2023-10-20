Данилов: Грузия и Молдова могли начать освобождать свои территории

«Если бы грузины и Молдова начали освобождать свои территории от российских оккупантов, мы бы тогда гораздо быстрее решили этот вопрос», – сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона Единых новостей.
Ранее он уже призывал Грузию к открытию «второго фронта» против России.
«Но это решение (не начинать военные действия – ред.) их правительств, это решение этих стран. Они считают, что с нашей помощью, то есть когда мы одержим победу над россиянами, то они очень быстро освободят свои территории», – отметил Данилов.
Он также сказал, что «третья мировая война началась в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию, забрала часть территории».
Некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
На днях украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что успешное сопротивление Украины российской агрессии открывает перспективы для того, чтобы в будущем свои оккупированные территории смогла вернуть Грузия.
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