Данилов: Грузия и Молдова могли начать освобождать свои территории

«Если бы грузины и Молдова начали освобождать свои территории от российских оккупантов, мы бы тогда гораздо быстрее решили этот вопрос», – сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона Единых новостей.

Ранее он уже призывал Грузию к открытию «второго фронта» против России.

«Но это решение (не начинать военные действия – ред.) их правительств, это решение этих стран. Они считают, что с нашей помощью, то есть когда мы одержим победу над россиянами, то они очень быстро освободят свои территории», – отметил Данилов.

Он также сказал, что «третья мировая война началась в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию, забрала часть территории».