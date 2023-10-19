Грузия не намерена отказываться от своих реваншистских идей вернуть в свой состав территории Южной Осетии и Абхазии, заявил глава Службы внешней разведки самопровозглашенной республики Южная Осетия Алексей Варзиев.

По его словам, в связи с событиями в Украине и Нагорном Карабахе, «нарастающим военно-политическим противостоянием между Россией с одной стороны и странами Западного альянса с другой, наблюдается активизация провокационной деятельности антиосетинских и антироссийских сил на территории Грузии».

«Несмотря на миролюбивую риторику официального Тбилиси, придерживающегося на текущем этапе достаточно взвешенной позиции, основанной на недопущении конфронтации в отношениях с РФ, в грузинском обществе наблюдается рост реваншистских настроений, которые активно подогреваются странами Запада. Более того, растет неприкрытое давление Вашингтона и Брюсселя на руководство Грузии. Цель очевидна – принудить Тбилиси открыть «второй фронт» против России на территории Южной Осетии», – сказал Варзиев.

Он добавил, что «США и их сателлиты в этой работе ставку делают на членов грузинских националистических и неофашистких организаций», воюющих в Украине.

«Так, в частности, руководство военизированных формирований «Грузинский национальный легион» и «Кавказский легион» открыто через социальные сети интернета заявляет, что следующим этапом борьбы с Россией уже в ближайшем будущем станет восстановление территориальной целостности Грузии. Однако, правительство Грузии в настоящее время не имеет твердого убеждения в том, что военные действия принесут ожидаемого результата, а именно «возвращения» территорий Южной Осетии и Абхазии. Также рассуждает здравомыслящая часть общественности Грузии», – сказал он.

Варзиев указал и на применение грузинской стороной беспилотных летательных аппаратов на территории Южной Осетии.

«Но основа методов работы грузинских спецслужб остается прежней – через свою агентуру и агентов влияния», – отметил он.

Полковник запаса ФСБ России Алексей Варзиев был назначен главой югоосетинской разведки в 2017 году.

Некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.