Назначенное на 20 октября заседание комиссии по тарифному регулированию Минэкономики России, на котором планировалось пересмотреть экспортные пошлины для Абхазии и Южной Осетии, перенесено на неопределенный срок. Пресс-служба правительства Южной Осетии обещает информировать население о любых изменениях в переговорах с российскими коллегами. Между тем, отмечают югоосетинские эксперты, если в Москве не поторопятся, в Цхинвале цены взлетят в два-три раза, а некоторые товары просто исчезнут с прилавков.

Заседание в Минэкономразвитии РФ, на котором планировалось пересмотреть размер вывозных пошлин в отношении Абхазии и Южной Осетии, отложено без объяснения причин и указания даты, на которую мероприятие перенесено. Пока единственным обнадеживающим сигналом от российской стороны можно считать заявление депутата Александра Затулина. Послушайте фрагмент его выступления в Государственной Думе 17 октября:

«1 октября этого года в соответствии с постановлением правительства увеличены вывозные пошлины на целую группу товаров, в том числе нефтепродукты, газ и так далее. Это сделано с учетом, в том числе позиции Государственной Думы, которая, вы помните, обсуждала сложившуюся на рынке ситуацию в связи с запросами сельского хозяйства и отсутствием горюче-смазочных материалов в достаточном количестве, ценами, которые поползли наверх. Правительство отреагировало, но, к сожалению, в этом документе не было сделано оговорки о том, что эти вывозные пошлины не применяются в отношении Абхазии и Южной Осетии, что немедленно привело к удорожанию там цен на внутреннем рынке. Во всех других случаях именно так всегда и делалось. Это досадное упущение, как нам было сказано в правительстве, будет исправлено. 20 октября состоится заседание комиссии по тарифному регулированию, которую возглавляет замминистра экономического развития Вольвач, и вопрос о том, чтобы снять вот эту мзду с Абхазии и Южной Осетии, будет решен положительно. Я уверен, что положение это будет исправлено в пользу справедливости того, чтобы в отношении этих государств, которые нами признаны, мы применили вот эти поощрительные меры, не стали их облагать вывозной пошлиной в соответствии с нашими межправсоглашениями».

С 1 октября правительство России, чтобы защитить внутренний рынок от дефицита и сдержать цены, установило пошлины на товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, в том числе в Южную Осетию и Абхазию. Размеры пошлин – 4-7% от таможенной стоимости товара (в зависимости от курса национальной валюты).

По словам председателя объединения югоосетинских предпринимателей «Фарн» Альберта Валиева, новые ограничения привели к резкому скачку цен в республике практически на все виды товаров – от продуктов питания до бытовой химии и стройматериалов. К примеру, цена мешка цемента взлетела с 450 до 700 рублей.

Дело в том, что таможенные пошлины, заявленные как семипроцентные, на деле оказались значительно выше, если их считать от стоимости товаров, уплаченной на северокавказских оптовых рынках. Все из-за того, что исчисляют их от таможенной стоимости товаров, в два-три раза превышающей региональные цены. Говорит Альберт Валиев:

«На таможне нет четких правил игры, они все время пересматриваются. Но всегда их суть непременно в том, чтобы крайними оставить перевозчиков. Вполне понятно, все эти мучения, которые они испытывают на таможне, вызывают законное возмущение предпринимателей.

В чем заключаются эти «мучения»?

– Человека с товаром продержали на границе больше недели. Все это время он должен оплачивать водителю простой грузовика, должен умолять таможенников, чтобы пропустили его товар. Это разве не мучения?

– С 1 октября сколько в среднем простаивают грузовики на границе?

– По-разному. Сейчас многие не решаются ввозить товар – слишком дорого обходится. Немного легче поставщикам товара непосредственно от производителя. Там и сами производители помогают, чтобы грузы не задерживались, уплачивают пошлины. Товар, конечно, сильно дорожает, зато нет мороки с пересечением. Куда сложнее приходится тем, кто закупает разношерстный товар на рынках и оптовых базах. Брокеры, оформляющие товары на таможне, пользуются моментом, увеличивают стоимость своих услуг. Такого быть не должно. Учитывая наши масштабы, это просто смешно. Ну что мы из себя представляем? Тридцать, пятьдесят тысяч? По-моему, уже даже этого нет».

По сути, так называемый югоосетинский импорт – это перемещение товара из российского опта в местную розницу. Оформлять закупленную торговцами разносортицу как полноценную экспортную операцию абсурдно в принципе. В результате получаем малопонятную, чрезмерно хлопотную и дорогостоящую «процедуру» на границе.

По информации таможенных брокеров, грузовики простаивают на границе от двух до семи суток. Были случаи, когда за время ожидания у перевозчиков портился товар, например у одного предпринимателя протухла сдохшая рыба, пока он стоял в очереди.

В пятницу 13-го октября, предприниматели встречались с президентом. Алан Гаглоев заверил делегатов, что правительство делает все возможное для отмены пошлин в отношении Южной Осетии. В свою очередь, предприниматели высказали главе республики, что в принципе не считают ситуацию на границе нормальной. Говорит Альберт Валиев:

«Подобные ситуации у нас постоянно возникают. Единственное разумное решение – вообще убрать этот пост. Его не должно быть – у нас машины дальше никуда не едут, мы, по сути, как в мешке. Со всех точек зрения – это абсурд. Почему нельзя сделать перемещение товаров как между субъектами Российской Федерации? Неужели это так трудно решается? Такие вопросы предприниматели задавали президенту на встрече. Вплоть до того, что они ему сказали: почти все наши жители – граждане России. Мы полноценно участвуем в военной операции на территории Украины, в отличие от тех же участников ЕврАзЭС. Так почему мы не можем спокойно привезти продукты домой?»

По оценкам местных экспертов, если проблема не будет решена, цены в республике подскочат в два-три раза, в первую очередь на сельхозпродукцию и бытовую химию.

На фоне таможенных проблем с Российской Федерацией многие вспомнили о прежних поставках из Грузии через пункт пропуска «Раздахан». Марнеульские овощники снабжали республику качественными и дешевыми товарами и при Эдуарде Кокойты, и в бытность Леонида Тибилова. Серый грузинский экспорт был легализован при Анатолии Бибилове – в феврале 2018 года на «Раздахане» установили таможенный пост, перевозчики начали платить пошлины в югоосетинскую казну… Но с началом цнелисского кризиса Анатолий Бибилов границу закрыл.

Одним из предвыборных обещаний Алана Гаглоева было отрыть границу как из гуманитарных соображений, чтобы разделенные семьи могли встречаться, так и из экономических – чтобы насытить внутренний рынок продукцией по более низким ценам, чем ввозимые из России. Но в итоге «Раздахан» открыли только для пешего пересечения, автомобилям через границу проезд по-прежнему запрещен. Никакой внятной аргументации нет, в том числе и с точки зрения безопасности, все-таки десять лет товары возили, и ничего страшного не случилось ни с экономической, ни с политической точек зрения.

Говорит депутат парламента первого созыва Тимур Цхурбати:

«Южная Осетия настолько маленькая, что голод ей не грозит – что-нибудь да придумают. Продукты, составляющие основу осетинского рациона, – мясо и сыр, мы производим сами. Поэтому мы легко сможем продержаться без яблок и зелени… Это нестрашно. Но открывать дорогу через «Раздахан» все равно надо – пусть у людей будет более разнообразный стол и альтернатива российским товарам. Это выгодное для нас решение, хотя многие в республике против. Но это уже, я считаю, результат семидесяти двух лет советской власти, которая отучила людей думать собственной головой.

– Кроме материальной выгоды, торговля – это еще и одна из форм миротворчества.

– Налаживаются связи, люди становятся добрее друг к другу. Ничто так не связывает людей, как совместный бизнес. Поэтому я бы вывел такую формулу: сотрудничество без признания. Отложить вопрос признания на потом и сотрудничать во всех возможных сферах, которые не ущемляют права друг друга».

Российская сторона не сообщает о причинах, по которым 20 октября не состоялось заседание комиссии по тарифному регулированию. Югоосетинские эксперты не усматривают в этом каких-то серьезных препятствий и приводят вероятные причины, по которым мероприятие могло быть отложено. Возможно, югоосетинская сторона оказалась не готова предметно обсуждать проблему, а может, российские партнеры перенесли заседание на потом, как не самое важное мероприятие.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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