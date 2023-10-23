Шольц анонсировал план депортации и заявил, что Грузия – безопасная страна

Журнал Der Spiegel (International) опубликовал большое интервью с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в котором обсуждается проблема нелегальной миграции в Германии и война на Ближнем Востоке.

Шольц, в частности, заявил, что Германия должна быть жёсткой и депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права на убежище. При этом он добавил, что граждане Грузии и Молдовы не смогут получить в Германии убежище, потому что эти страны признаны безопасными.

«Мы относим Грузию и Молдову к безопасным странам происхождения. Обе хотят стать членами Европейского Союза, поэтому неправдоподобно предполагать, что там кого-то систематически преследуют. Мы усиливаем защиту внешних границ Европы, чтобы меньше людей могли попасть в Европу. И мы договорились о новом механизме солидарности в ЕС: беженцы должны быть зарегистрированы в первой стране прибытия, а не просто пропущены в Германию. Взамен они будут справедливо распределены по всей Европе. Надеемся, что Европейский парламент утвердит этот механизм в ближайшие месяцы», – отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ ведет переговоры с рядом стран, в том числе с Грузией по поводу так называемого «миграционного партнерства», предусматривающего среди прочего быстрое возвращение из Германии на родину нелегальных мигрантов.

В августе текущего года ФРГ включила Грузию и Молдову в список безопасных стран. По словам главы МВД Нэнси Фезер, Грузия и Молдова являются безопасными, поскольку в них нет «страха государственного преследования и государство защищает своих граждан».