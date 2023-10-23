Югоосетинский лидер провел серьезные кадровые перестановки

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев внес изменения в структуру органов исполнительной власти и осуществил серьезные кадровые перестановки, сообщили агентству «Рес» в администрации югоосетинского лидера.

В частности, на базе Комитета по беженцам создано Министерство труда и социальной защиты. Новому ведомству переданы функции в сфере социального обеспечения от Министерства здравоохранения и социального развития.

Министром труда и социальной защиты назначен Олег Гаглоев, освобожденный от должности министра юстиции.

Создано Агентство по развитию туризма на правах самостоятельного комитета.

В структуру правительства введены должности заместителя председателя правительства–министра финансов и заместителя председателя правительства– министра юстиции. На должность заместителя председателя правительства – министра юстиции назначен Алан Джиоев, ранее занимавший должность руководителя администрации президента.

На должность заместителя председателя правительства–министра финансов назначен Дзамболат Тадтаев, ранее занимавший должность заместителя председателя правительства–министра экономического развития.

Новым руководителем администрации президента назначен Алан Маргиев, ранее занимавший должность министра сельского хозяйства.

Ранее занимавший должность министра финансов Казбек Царикаев освобожден от занимаемой должности.

Министром экономического развития назначен Сармат Котаев, ранее занимавший должность руководителя аппарата правительства.