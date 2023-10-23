Военная кампания Израиля в секторе Газа может занять месяцы. В Минобороны страны продолжают настаивать: для того, чтобы раз и навсегда покончить с ХАМАСом, наземная операция необходима. Однако международное сообщество продолжает оказывать давление на израильское руководство с целью если не отменить, то хотя бы отсрочить начало ввода войск в Газу. В США считают, что таким образом повысятся шансы на освобождение заложников и нивелирование угрозы гуманитарной катастрофы в палестинском анклаве. Из Европы же все чаще звучат призывы выполнить резолюции ООН о создании палестинского государства.

Израиль усиливает авиаудары по инфраструктуре ХАМАСа в секторе Газа. За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал более 320 военных объектов в палестинском анклаве. Согласно заявлению Армии обороны, среди целей были туннели, в которых находились террористы, а также десятки оперативных командных центров и наблюдательные пункты. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по целям, которые представляли угрозу для израильских сил в районе сектора Газа, готовящихся к наземным операциям, включая десятки пусковых установок. При этом, как отметил министр обороны Израиля Йоав Галант, в армейском и политическом руководстве четко осознают, что военная кампания может занять несколько месяцев:

«Военная кампания в Газе может занять месяц, два, три... Относительно оперативных аспектов, в итоге ЦАХАЛ ничего не остановит. Это должно стать нашей последней маневренной операцией в Газе по той простой причине, что после нее никакого ХАМАСа не будет».

Израильская армия уже проводит ограниченные рейды на территории сектора Газа. Их цель – уничтожение террористических ячеек в приграничной полосе в преддверии полномасштабной наземной операции и поиск информации о заложниках. При этом, как сообщил представитель Армии обороны Даниэль Хагари, у ЦАХАЛа уже есть первые потери:

«Израильские силы провели сегодня рейд на территории сектора Газа недалеко от границы в рамках усилий по подготовке территории перед атакой и в продолжение сбора разведданных о пропавших без вести лицах и пленных, что является национальной миссией высшего приоритета. Во время одного из рейдов солдат Армии обороны Израиля был убит и трое солдат были ранены».

Что касается заложников, то, согласно обновленным данным, в Газе продолжают удерживаться 222 человека.

Между тем, как сообщает издание The New York Times, ссылаясь на нескольких американских чиновников, администрация Джо Байдена посоветовала Израилю отложить наземное вторжение в Газу, надеясь выиграть время для переговоров об освобождении заложников и обеспечить доставку гуманитарной помощи палестинцам в анклаве. В воскресенье между главой Белого дома и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялся телефонный разговор. Согласно сообщению офиса президента США, глава израильского кабмина согласился на непрерывные поставки международной помощи в сектор Газа из Египта. Однако Нетаньяху продолжает настаивать: то, что происходит сейчас, – война за сохранение цивилизации:

«Это цивилизация против варварства. Мы на стороне цивилизации. Мы должны объединиться все вместе против ХАМАСа, который является тем же ИГИЛом».

При этом агентство Bloomberg также сообщило со ссылкой на собственные источники, что администрация Джо Байдена, а также некоторые европейские лидеры оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил операцию против ХАМАСа. В частности, глава европейской внешней политики Жозеп Боррель считает, что задача номер один – добиться прекращения огня:

«Лично я считаю, что необходима гуманитарная пауза, чтобы позволить доставить и распределить гуманитарную помощь. Подумайте, что половина населения Газы покинула свои дома. Мы демонстрируем нашу решительную поддержку Израилю, потому что он отвечает на одно из крупнейших нападений на еврейский народ. И это нападение должно быть самым решительным образом осуждено, и мы это делаем. Но мы также должны принять во внимание гибель невинных палестинцев. Они также являются жертвами ХАМАСа. Поэтому мы должны проявлять точно такую же заботу о каждом убитом гражданском лице».

Часть европейских политиков считают, что пришло время для политического решения вопроса путем выполнения резолюций ООН, основанных на принципе «два народа – два государства». Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок:

«Нам нужен путь завтрашнего дня. Это означает, что сейчас нужно задуматься о том, как можно обеспечить безопасность в секторе Газа и мир в регионе совместно с международными игроками. Для Европейского союза и Германии ясно, что израильтяне и палестинцы могут жить в мире и безопасности в долгосрочной перспективе без терроризма и человеческих трагедий только при условии создания двух государств».

В Израиле, впрочем, в условиях войны с ХАМАСом обсуждать эту тему явно не собираются. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет выполнена главная цель, поставленная руководством страны, – уничтожение террористической группировки, для чего наземная операция необходима.

Тем не менее совет повременить с наземной операцией передал израильтянам и министр обороны США Ллойд Остин. Шеф Пентагона всерьез озабочен разрастанием конфликта в свете недавних атак на военные объекты Соединенных Штатов в Ираке и Сирии. Впрочем, Остин также добавил: США готовы к такому развитию событий и, в случае вмешательства третьих сил, не намерены оставаться в стороне:

«Недавно мы стали свидетелями атак ракет и БПЛА на базы, где размещены наши войска в Ираке и Сирии. Мы обеспокоены потенциальной эскалацией. На самом деле, то, что мы видим, – это перспектива значительной эскалации нападений на наши войска и наших людей по всему региону, и поэтому мы собираемся сделать все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска находятся на хорошей позиции и защищены. Если какая-либо группа или какая-либо страна стремится расширить этот конфликт и воспользоваться преимуществами в этой очень печальной ситуации, которую мы видим, наш совет: не делайте этого. Мы сохраняем за собой право защищать себя и без колебаний предпримем соответствующие действия».

То, что за ХАМАСом стоит куда более разветвленная террористическая сеть, утверждает и президент Израиля. Ицхак Герцог заявил, что на теле погибшего в ходе нападения 7 октября боевика ХАМАСа было найдено руководство по производству и применению химического оружия. По словам Герцога, руководство, обнаруженное на USB-накопителе, представляло собой «материалы Аль-Каиды» об использовании цианида. Флэшку обнаружили в кибуце Беэри.

Ситуация в самой Газе, между тем, продолжает ухудшаться. Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) сообщило, что некоторые жители анклава, покинувшие его северные районы после израильских призывов к эвакуации, возвращаются обратно. Как говорится в заявлении, порядка восьми тысяч человек укрываются в складском комплексе БАПОР и выживают, получая всего один литр воды в день и небольшое количество хлеба.

Первая колонна из 20 грузовиков пересекла КПП Рафах из Египта в Газу в субботу, 21 октября. После этого на территорию анклава поступило еще две партии лекарств, продовольствия и предметов первой необходимости, но представители международных организаций предупреждают о надвигающейся гуманитарной катастрофе, поскольку запасы продовольствия, воды и топлива иссякают. В ООН утверждают, что для удовлетворения потребностей всех людей, которые не могут покинуть Газу, потребуется не менее 100 грузовиков в день.

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