Гаглоев заявил о реализации принципа «две страны – единое пространство»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев во Владикавказе принял участие в научно-практической конференции, приуроченной к 250-летию вхождения Осетии в состав России, сообщила пресс-служба югоосетинского лидера.

В мероприятии приняли участие глава Северной Осетии Сергей Меняйло, председатель североосетинского парламента Руслан Тускаев, представители научно-творческой интеллигенции, делегаты из разных регионов РФ.

Алан Гаглоев, выступая на конференции, заявил, что выбор добровольного присоединения к России, сделанный осетинами в XVIII столетии, был глубоко и всесторонне продуманным решением.

«Сделав единожды выбор союза с Россией, осетины остались верны этому выбору во всех исторических обстоятельствах, осознавая себя частью этой великой общности народов, единых в радости и в горе, разделяющих свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему России», – сказал он.

Гаглоев отметил, что принадлежность к России как Севера, так и Юга Осетии «является объективной реальностью и залогом надежной будущности осетинской национальной государственности».

Он добавил, что решение России о признании Южной Осетии «стало надежной гарантией безопасности югоосетинского народа от новых попыток агрессии и уничтожения со стороны Грузии».

По словам югоосетинского президента, путем союзничества и интеграции реализован принцип «две страны – единое пространство».

«Выполняя союзнический долг и продолжая вековые традиции боевого содружества, воины из Южной Осетии плечом к плечу с российскими бойцами защищают от геноцида российских соотечественников в народных республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях. Народ Южной Осетии всегда будет рядом с Россией, нас связывают прочный мир и безопасность, гарантии развития и уверенность в завтрашнем дне», – заявил Алан Гаглоев.

Как пишет агентство «Рес», за большой личный вклад в научное сотрудничество между Россией и Южной Осетией Алан Гаглоев наградил орденом Дружбы директора североосетинского Института истории и археологии Руслана Бзарова.