В Ленингорском районе в очередной раз меняется порядок выдачи спецпропусков для пересечения «Раздахана». На совещании в Ленингоре югоосетинский президент Алан Гаглоев выразил недовольство тем, как местная администрация организовала работу в этом направлении, и принял решение передать рассмотрение заявлений от населения и выдачу пропусков районному отделению КГБ. Жители района восприняли эту новость неоднозначно.

Накануне президент представил сотрудникам Ленингорской администрации нового главу района – Муртаза Валиева, и провел небольшое совещание. В поездке Алана Гаглоева сопровождали депутаты парламента Заза Дриаев и Илья Хубулов, сообщает пресс-служба главы государства. Среди прочих проблем обсуждалась и ситуация с выдачей пропусков для пересечения пункта пропуска «Раздахан».

По информации пресс-службы президента, Алан Гаглоев выразил недовольство тем, как решается вопрос выдачи спецпропусков жителям района, подпадающим под действие постановления правительства «Об организации пересечения государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией в упрощенном порядке» (перешедшим под юрисдикцию Цхинвала после 2008 года)».

По его словам, с последнего посещения района он несколько раз проверял списки тех, кому решили выдать пропуска, и обнаружил в них тех, кто явно не соответствует требованиям постановления правительства. При этом тем, кто на самом деле имеет право пересекать границу, в выдаче пропусков отказали.

«Нельзя обманывать людей. Давая обещания, надо их выполнять. Ничего невозможного в этом деле нет, надо лишь с ответственностью к этому подойти. Наша первая и самая главная задача – облегчить жизнь своих граждан», – заявил Гаглоев.

Депутат Заза Дриаев предложил возложить все обязанности по приему и проверке документов, а также выдаче пропусков и паспортов на районные службы КГБ, в то время как сейчас этим занимается еще и администрация района, а затем все данные пересылаются в Цхинвал. В результате сложной многоступенчатой процедуры, заметил депутат, рассмотрение заявлений затягивается на несколько месяцев.

«Здешние сотрудники знают все и всех. Давайте им доверять, и пусть они работают», – сказал депутат.

Президент поручил ему совместно с КГБ и МВД подготовить предложения и представить их руководству.

Ленингорцы восприняли эту новость неоднозначно. С облечением (все-таки районная администрация работу с пропусками провалила) и одновременно с неверием в благие намерения власти. По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, эта история все больше напоминает бег по кругу, где с каждым витком ситуация становится все хуже. По ее словам, наиболее прозаичной и комфортной для жителей района ситуация с пропусками была только в бытность президентом Кокойты. Тогда пропуска выдавало районное отделение КГБ, говорит Меаракишвили:

«При Кокойты имели пропуска все, кто родился или жил в Ленингоре. Тогда они назывались форма №9, но от нынешних пропусков ничем не отличались. В район впускали всех ленингорцев, и никаких ЧП никогда не случалось. Имели пропуска даже сотрудники ахалгорской временной администрации в Церовани, включая заместителя главы ахалгорского муниципалитета. Даже они приезжали. Мы слышали о том, что по приезде их вызывали в КГБ… Это понятно, каждый сам о себе знает, понимает, стоит ли ему бояться. В чем-то замешанные люди сюда не приезжают. Кроме того, на одного человека в Ленингоре, по-моему, два силовика приходится, пусть проверяют…

– С какого времени у ленингорцев возникли проблемы с получение пропусков?

– При Леониде Тибилове, когда поняли, что пропусками можно торговать».

В начале срока Леонида Тибилова власти объявили о внеочередной замене всех ранее выданных пропусков. Вне зависимости от даты окончания их срока действия (их выдавали на год), документы были объявлены недействительными. Заинтересованным лицам было предложено заново подавать документы на их получение. Как тогда было заявлено, пропусков якобы выдали слишком много – около семи тысяч. Эта цифра явно превышает коренное население района, есть опасность, что возможность пересекать границу получили люди, чье пребывание на территории республики нежелательно.

Выдавать пропуска, как и прежде, поручили районному подразделению КГБ, правда, люди там уже были новые. В результате пропусков выдали еще больше – свыше восьми тысяч. Новый подход в рассмотрении заявлений состоял в том, что теперь за пропуск надо было платить мзду – в среднем от 10 до 12 тысяч рублей, в зависимости от курса, долларами или лари.

Подобных внеочередных замен было несколько под надуманными предлогами – зачем-то нужно было менять цвет или формат документа. И всякий раз выдача пропусков сопровождалась поборами с населения. Торговля была поставлена на поток. В Церовани существовало два неформальных офиса по приему заявлений и выдаче пропусков.

В бытность президентом Анатолия Бибилова коррупционную схему разгромило столичное КГБ. Чекисты провели целую спецоперацию. Ночью в Ленингоре задержали посредника, в его домовладении обнаружили крупную партию пропусков, готовых к отправке в Церовани. Кстати, об этой истории, наверное, помнят и президент Гаглоев, он тогда работал в ленингорском отделе КГБ, и депутат Дриаев – в ту пору глава района. Скандал тогда раздувать не стали, один из местных сотрудников был уволен, а функционал передали в столичное КГБ.

После этого и вплоть до закрытия границы с Грузией схема выдачи была прозрачной. В Ленингор раз в неделю по средам приезжал уполномоченный сотрудник, принимал документы, и через месяц после подачи заявления житель района получал пропуск или обнаруживал свое имя в списках тех, кому отказано, – т.н. черные списки вывешивали на стенах поселковой администрации.

После прихода Гаглоева выдачу пропусков доверили администрации Ленингорского района под контроль первого замглавы Резо Девидзе.

И снова началась торговля документами. С той лишь разницей, что теперь из-за очевидной неспособности районных чиновников работать с бумагами документы стали пропадать. Папки теряются, заявителям приходится собирать документы по три-четыре раза и ждать пропуски месяцами.

Теперь, говорит Меаракишвили, после заявления Гаглоева, ленингорцы гадают, как районное КГБ организует работу с пропусками – по-кокойтовски или по-тибиловски:

«Процедуру усложняют, придумывают какие-то новшества только с одной целью – чтобы создать возможности для коррупции. При желании можно с этим покончить раз и навсегда, сделать процедуру прозрачной. Для этого нужен четкий регламентирующий закон, а не постановление правительства, которое без конца редактируют. Пропуск – это документ, подтверждающий, что человек является уроженцем района и имеет право его посещать: навещать родственников, родные могилы и т.п. Неважно, где он живет – в Тбилиси или Париже, он имеет человеческое право навестить своих родителей. Второе и главное: все, у кого есть югоосетинское гражданство, не обязаны получать еще и пропуск. Это идиотизм! Паспорт с указанной там ленингорской пропиской является доказательством того, что человек имеет право пройти через Раздахан».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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