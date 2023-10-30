В Грузии растет добыча нефти и газа

Добыча нефти в Грузии в текущем году выросла на 200%, а газа – на 140%. Об этом изданию BMG заявил руководитель Государственного агентства нефти и газа Грузии Георгий Татишвили.

В ведомстве предполагают, что добыча нефти к концу года достигнет 40 тысяч тонн, а газа – 15-18 млн кубических метров.

Татишвили говорит, что увеличение объёмов добычи нефти и газа связано с работой британской нефтедобывающей компании Block Energy, которая использует новые технологии в процессе поиска и добычи ресурсов.

Глава госагентсва также сообщил, что к концу года в регионе Самегрело в Западной Грузии, в районе Чаладиди компания West Gulf Petroleum начнет бурение новой скважины, глубина которой составит около 4000 метров.

Власти Грузии также планируют предложить инвесторам лицензионный участок в Кахети, где ранее велась добыча углеводородов.