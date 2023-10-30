Глава абхазского Минкультуры покидает должность

Даур Кове объявил, что уходит с должности министра культуры самопровозглашенной республики Абхазия.

«Я принял это решение в связи с переходом на другую работу. За этот период мы смогли добиться многого, вместе прошли большой и интересный путь. Это был потрясающе яркий и незабываемый опыт, полный интересных проектов, новых знакомств, постоянного обучения», - написал Кове в своем телеграм-канале.

Как пишет агентство «Апсныпресс», Кове выразил благодарность деятелям культуры и коллективу министерства за совместную работу и пожелал «дальнейшей плодотворной работы на благо и процветание Родины».

С 4 октября 2016-го по 18 ноября 2021 года Кове был министром иностранных дел. После того, как главой МИД стал Инал Ардзинба, Кове был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности. Кове возглавил министерство культуры в апреле 2022 года.