Израиль продолжает расширять свое военное присутствие в секторе Газа. На этом фоне по всему миру усиливаются антиеврейские настроения. На передний план выходит Россия. Антисемитские выступления в Дагестане – на первых полосах мировой прессы.

Израильские танки замечены на подступе к городу Газа – ключевая дорога между севером и югом палестинского анклава перерезана. Об этом сообщают мировые СМИ. В Иерусалиме отказываются сообщать точные места дислокации войск в секторе Газа, однако подчеркивает, что ЦАХАЛ расширил масштаб операций в анклаве. По словам представителя Армии обороны Даниэля Хагари, Израиль направил в Газу дополнительные подразделения, «включая пехотинцев, танки, инженерные подразделения и артиллерию», для нанесения наземных и воздушных ударов. Жителей северных районов настойчиво призывают внять предупреждениям и покинуть опасный район.

«За прошедшие сутки в секторе Газа мы расширили действия сил, в сектор вошли дополнительные силы, включая пехоту, бронетанковые корпуса, боевые инженерные и артиллерийские корпуса. Мы передвигаемся по земле, выявляем террористов и атакуем с воздуха. Сухопутные войска также напрямую противодействуют террористам. Боевые действия ведутся в секторе Газа. Мы продвигаемся постепенно согласно нашим оперативным планам. Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в зависимости от этапов войны и ее целей. В течение последних двух недель мы призывали жителей северной части сектора Газа и города Газа временно переехать на юг. Переезд на юг – ради их личной безопасности. Сегодня мы подчеркиваем, что это срочное предупреждение».

Между тем сотни пациентов застряли в больницах на севере Газы и физически не могут переехать на юг. Об этом заявляют в Ближневосточном агентстве ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа. В БАПОР утверждают, что вывезти пациентов из таких больниц, как Аль-Кудс, не представляется возможным. Израиль, со своей стороны, настаивает на том, чтобы больница была эвакуирована, поскольку поблизости идут бои.

Главный союзник США Вашингтон призывает Израиль сделать все возможное, чтобы обезопасить гражданское население. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан:

«Конечно, война очень непредсказуема, поэтому трудно предугадать, как она закончится. Но я скажу следующее. Израиль подвергся жестокому, злобному террористическому нападению. Они предпринимают шаги, чтобы преследовать террористов, которые напали на них. Они делали это с воздуха. Теперь они делают это на земле. И ХАМАС, эта жестокая террористическая организация, которая провела нападение, прячется за спинами гражданского населения, что возлагает на Израиль дополнительное бремя, связанное с необходимостью проводить различие между террористами и ни в чем не повинными гражданскими лицами. Но это не умаляет их ответственности в соответствии с международным гуманитарным правом и законами войны за то, что касается необходимости делать все возможное для защиты гражданского населения. И это в равной степени верно как для наземного наступления, так и для нанесения ударов с воздуха».

При этом Салливан подчеркнул: США безоговорочно поддерживают Израиль и готовы отвечать силой на любую угрозу американским гражданам на Ближнем Востоке со стороны сил, нацеленных на эскалацию конфликта:

«На этой неделе США нанесли ответные удары в Сирии по иранским марионеткам. На следующий день после того, как произошло нападение на американские войска. Надеюсь, Иран понял это послание».

По информации Армии обороны Израиля, в ходе столкновений в секторе Газа военнослужащие ЦАХАЛа уничтожили десятки террористов, которые забаррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать войска. За последние несколько дней израильские военные нанесли удары по более чем 600 террористическим объектам, включая склады оружия, пусковые позиции противотанковых ракет, а также укрытия, используемые ХАМАСом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил военных за успешные действия:

«С первых минут войны большинство из вас проделали просто потрясающую работу в бою и в прекращении вторжений. Вы остановили их и продолжаете их останавливать. Я хочу сказать вам, что вас окружает море любви и признательности граждан Израиля. Вы защищаете граждан Израиля, вы защищаете наш дом».

Между тем за пределами Израиля усиливаются антисемитские выступления. На первый план вышла Россия. В воскресенье в дагестанских телеграм-каналах начали распространяться сообщения о том, что на регулярном рейсе из Тель-Авива якобы должны прилететь беженцы-евреи, которых намерены разместить в этой северокавказской республике. Вскоре после этого в аэропорту Махачкалы стали собираться радикально настроенные местные жители. Многие пришли с флагами Палестины.

Изначально протестующие в поисках граждан Израиля начали требовать документы у людей, выходящих из здания аэропорта. Вскоре толпа ворвалась в здание. На распространенных в сети кадрах видно, как агрессивно настроенные молодые мужчины бегают по территории аэропорта в поисках евреев, силой открывая двери в служебные помещения. Затем толпа прорвалась на летное поле. В поисках израильтян местные радикалы взбирались на крылья воздушного судна, чтобы заглянуть в салон через иллюминаторы. И даже искали в турбинах самолета.

При этом российские федеральные СМИ описывали происходящее как «выступления против палестино-израильского конфликта». Позже, правда, властям все же пришлось реагировать на антисемитские выступления. Аэропорт был взят под контроль полиции. В результате столкновений были задержаны десятки радикалов. Несколько сотрудников силовых структур оказались в больнице.

В Москве поспешили обвинить в беспорядках внешние силы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причиной беспорядков информационное воздействие извне:

«Путин вчера вечером и сегодня утром получил и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии и от главы республики Сергея Меликова. Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы во многом являются результатом внешнего вмешательства, в том числе внешнего информационного воздействия. Погибшие люди, дети, старики, врачи и другие – на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, волновать людей».

Позже представитель МИД России Мария Захарова конкретизировала, кого имеют в виду в Москве под внешними силами, а Владимир Путин провел совещание по теме попыток Запада расколоть российское общество:

«Массовые беспорядки, произошедшие 29 октября в Республике Дагестан, являются результатом спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации. Их вдохновили те, кто неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России. В осуществлении очередной деструктивной акции прямая и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, действовавшему руками обосновавшихся там отъявленных русофобов. Оперативность заявлений и публикаций Зеленского, а также их содержание являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, проводимая киевскими спецслужбами, скоординирована».

Тем не менее произошедшее в Махачкале не единичный случай. Чуть ранее в еще одном дагестанском городе Хасавюрте местные жители окружили отель из-за слухов, что в нем поселили беженцев из Израиля. Толпа, пришедшая к отелю, требовала, чтобы все постояльцы подошли к окнам, чтобы они на них посмотрели. Когда этого не произошло, в отель начали бросать камни. Полиция тем временем разрешила нескольким из протестующих войти в отель, чтобы те убедились, что там нет евреев. А на дверях самой гостиницы вслед за этим появилось объявление, что «гражданам Израиля вход строго запрещен» и что они там не проживают.

А в Нальчике неизвестные подожгли строящийся еврейский центр: в здание забросили горящие покрышки, а на стенах оставили оскорбительную надпись. При этом региональное МЧС обозначило происшествие как «в недостроенном здании горит строительный мусор». Пострадавших, к счастью, нет.

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