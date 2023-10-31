Обзор грузинской прессы

«Баобабы для олигарха», так назывался сюжет о транспортировке тысячелетних баобабов из Кении в Грузию, который показала телекомпания «Мтавари». 29 октября деревья были выгружены в порту Поти, часть из шести баобабов была перевезена в дендрологический парк Шекветили, остальные баобабы, скорее всего, будут отправлены в столицу. В очередной раз «желания олигарха» исполняли весь госаппарат и службы, находящиеся в их подчинении, заявляют авторы сюжета: полиция, сотрудники электрораспределительных компаний, местные и региональные высокопоставленные чиновники – на участке пути Поти-Григолети-Шекветили были мобилизованы все. Для того чтобы провезти гигантские деревья по дороге, ответственные службы срезали часть электропроводов, снесли заборы, демонтировали светофоры и баннеры, приостановили движение транспорта, утверждают очевидцы.

«Ночью тихо решил провезти свои деревья. Оборвал провода электричества и интернета, около 400 семей остались без света, телевидения и интернета. Этого человека совершенно не интересует, что многие работают или учатся онлайн», – сказал в интервью телекомпании один из местных жителей.

Часть неправительственного сектора жестко раскритиковала власти, которые не просто отказались реагировать на явные признаки нарушения нескольких законов в этой ситуации, но, напротив, «подчинились воле Бидзины Иванишвили». Использование властных структур в своих интересах в очередной раз доказывает существование неформального правления в стране, считает глава НПО «На страже грузинского суда» Нази Джанезашвили:

«Из-за него были ограничены права граждан, и я считаю, что в данном случае необходима реакция на данные действия. Однако, учитывая тот факт, что полиция подчиняется интересам частного лица, это проблема».

Что касается представителей правящей власти, они наперебой благодарили Иванишвили за осуществление проекта «очень важного для экологии страны».

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Информационное интернет-агентство Interpressnews побеседовало с директором Центра исследований транспортного коридора Паатой Цагареишвили и о прошедшем в Тбилиси форуме «Шелкового пути», и о посылах, сделанных лидерами разных стран на этом мероприятии. Самые важные заявления, прозвучавшие на форуме, – это сообщения о совершенных инвестициях и начатых инфраструктурных проектах в странах, по которым проходит коридор, считает Цагареишвили.

«Транспортная система Грузии не может оставаться в стороне от текущих процессов, и в ближайшее время ей предстоит осуществить синхронные меры по увеличению пропускной способности на грузинском участке коридора. Проще говоря, вступит в силу принцип: если не можешь пропустить грузопоток, пострадают все страны, включенные в коридор. Помимо принятия политических решений, использование геополитической возможности требует как расторжения существующих долгосрочных соглашений, так и организации надлежащей инфраструктуры и сети терминалов», – говорит эксперт.

Кроме того, учитывая нынешнюю реальность, когда 70-80% экспорта нефти из Центральной Азии на мировые рынки поступает через «дешевую» российскую трубопроводную и железнодорожную сети, переход на средний коридор возможен лишь в долгосрочной перспективе, считает Цагареишвили (8-10 лет). В среднесрочной перспективе, в ближайшие 3-5 лет, через коридор Грузии возможно привлечение потоков промышленных – сухих и навалочных грузов, говорит эксперт.

«Для решения задачи привлечения грузов необходимо заранее разработать технико-экономическое обоснование реализуемых инфраструктурных проектов, а также определить, насколько вырастет пропускная способность Грузии… Следует учитывать фактор России, которая полностью ограничила экспорт из среднеазиатского региона на мировые рынки. С установлением «новой долгосрочной реальности» в регионе акционеры крупных промышленных компаний стран Центральной Азии отдают предпочтение использованию Транскаспийского (среднего) коридора», – заявил в интервью изданию Паата Цагареишвили.

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«30 октября оказался одним из самых важных дней в карьере Хвичи Кварацхелия и в истории грузинского футбола в целом», – пишет информационное интернет-агентство sportall. В Париже прошла церемония награждения «Золотого мяча». В двадцатку лучших футболистов мира попал Хвича Кварацхелия, полузащитник «Наполи» и сборной Грузии. Он занял 17-е место в голосовании, а его товарищ по команде и друг Виктор Осимен – 8-е место. Во время разговора с журналистами Кварацхелия сказал:

«Я даже в мечтах не мог представить, что однажды мне удастся оказаться здесь. Я очень рад и благодарен за это. Я уважаю всех футболистов, и мне очень приятно находиться здесь с ними. Они отличные игроки, и я рад быть частью всего этого. Месси заслужил "Золотой мяч"».

Победа в номинации – доказательство того, что грузинский футболист уже входит в элиту, и «если все будет продолжаться последовательно, то скоро Кварацхелия продвинется в списке лучших спортсменов», пишет издание.

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