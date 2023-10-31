Пока Израиль расширяет наземную операцию в секторе Газа, ожесточенные бои идут и на дипломатическом фронте. Появление израильской делегации в ООН с желтыми шестиконечными звездами на пиджаках, отсылающих к Холокосту, вызвало неоднозначную реакцию. Многие израильтяне не оценили поступок своего представителя Гилада Эрдана. По их мнению, сегодня евреи, в отличие от 40-х годов XX века, могут сами обеспечить свою безопасность, а желтые звезды – демонстрация слабости. При этом в стенах ООН Израилю дали понять: многолетние дипломатические усилия по нормализации отношений с арабскими странами могут пойти прахом, если Израиль не обеспечит безопасность гражданского населения Газы.

Израиль продолжает шаг за шагом зачищать северную часть сектора Газа от террористов. По данным Армии обороны, между военными и боевиками ХАМАСа с прошлой ночи ведутся «перестрелки в больших количествах». План ЦАХАЛа заключается в том, чтобы вступать в бой с хамасовцами и уничтожать их инфраструктуру. При этом представитель Армии обороны Даниэль Хагари подчеркивает, что террористы нарочно используют мечети и жилые здания в качестве огневых точек:

«Пока мы разговариваем, наши солдаты сражаются на поле боя, сражаются с мужеством и героизмом, участвуют в жестоких ближних боях, в которых они уничтожают террористов. Этот тип боя подвергает опасности наши силы, требует высокой цены и является сложным, но имеет решающее значение для достижения целей войны».

В самой Газе утверждают, что Израиль всю минувшую ночь бомбил район, где располагается больница Аль-Кудс – крупнейший госпиталь в анклаве, на территории которого находятся не только пациенты, но и укрываются другие мирные жители. По данным подконтрольной ХАМАСу местной службы здравоохранения, в результате ударов с воздуха были серьезно повреждены два прилегающих к больнице здания – центр неотложной помощи и главный медицинский склад.

Ранее Армия обороны Израиля потребовала немедленной эвакуации пациентов и персонала больницы. Военные полагают, что в бункере и подземных тоннелях, прорытых под госпиталем, находится командный центр группировки ХАМАС.

ООН, между тем, настаивает на том, чтобы Израиль прекратил атаковать районы, где могут укрываться гражданские. В первую очередь больницы. Глава Ближневосточного агентства Всемирной организации по помощи палестинским беженцам БАПОР Филипп Лазарини уверен, что продолжающиеся факты нарушения гражданского порядка, такие как разграбление складов ООН, сделает крайне трудным, если не невозможным, дальнейшее функционирование БАПОР в секторе Газа:

«В секторе Газа нет безопасных мест. Гражданское население, оставшееся на севере, получает уведомления о необходимости эвакуации от израильских сил. Но многие, в том числе беременные женщины, люди с ограниченными возможностями, больные и раненые, не могут передвигаться. Нынешняя блокада Газы является коллективным наказанием. Две недели продовольственной блокады, за которыми на прошлой неделе последовала небольшая помощь, означают, что лекарства заканчиваются, еда и вода заканчиваются. Топливо заканчивается. Улицы Газы начали переполняться нечистотами, что очень скоро создаст огромную угрозу для здоровья».

Озабоченность происходящим высказывает и Вашингтон. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Израиль обеспечить постоянный доступ в анклав гуманитарной помощи со своей территории и наладить связь:

«Администрация Байдена также разделяет обеспокоенность международного сообщества по поводу отключения телекоммуникаций в секторе Газа. Мы ясно дали это понять израильским лидерам, и видим, что сети связи начали восстанавливаться. Это очень важно. Отключение телекоммуникаций ставит под угрозу жизнь мирных жителей, сотрудников ООН и гуманитарных работников, а также рискует усугубить гуманитарный кризис в секторе Газа. Если мы хотим изменить ситуацию, нам необходимо иметь более одного пункта въезда в Газу. Керем Шалом между Израилем и сектором Газа – единственный пункт пропуска, оборудованный для быстрой обработки достаточно большого количества грузовиков».

Арабские страны, со своей стороны, предупреждают Израиль о том, что многолетние дипломатические усилия по нормализации отношений могут быть перечеркнуты, если еврейское государство не смягчит свои действия в отношении палестинцев. Об этом заявила постпред ОАЭ в ООН Лана Заки Нуссейбех:

«Хотя наши глаза направлены на Газу, оккупированный Западный Берег также не избежал насилия. Израильские поселенцы усиливают нападения на палестинское гражданское население и вынуждают его покинуть страну. Эти нападения должны быть предотвращены государством Израиль. По всему региону было озвучено несколько предупреждений о более широкой эскалации. Барабаны войны бьют».

При этом все более четко антиизраильскую позицию занимает Россия. После антисемитских выступлений на Северном Кавказе, в организации которых Москва обвинила Запад, постпред России в ООН Василий Небензя обвинил Израиль в эскалации конфликта и игнорировании жертв среди гражданского населения:

«В ответ мы услышали оценки главы МИД Израиля о том, что, цитирую: «Израиль категорически отвергает презренный призыв ООН к прекращению огня». Конец цитаты. Не прошли незамеченными и комментарии постоянного представителя Израиля о том, что ООН утратила свою легитимность. Шокируют заявления ряда представителей в Кнессете, широко разошедшиеся в СМИ о том, что, цитирую: «никакой симметрии в израильском ответе, мол, нет» и что «дети в Газе навлекли это на себя сами». Конец цитаты. К сожалению, из них четко следует, что Израиль демонстративно игнорирует мнение подавляющего большинства членов ООН, включая многие западные государства, относительно необходимости прекращения насилия».

Израиль в ответ вновь обвинил членов ООН в том, что они забыли, для чего создавался этот орган. Правда, напоминание со стороны членов делегации еврейского государства, прикрепивших желтые звезды к лацканам пиджаков, вызвало неоднозначную реакцию.

«Некоторые государства-члены ничему не научились за последние восемьдесят лет. Некоторые из вас забыли, для чего был создан этот орган. Поэтому я напомню вам. С этого дня каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать, что значит молчать перед лицом зла. Точно так же, как мои бабушка и дедушка, бабушки и дедушки миллионов евреев, отныне я и моя команда будем носить желтые звезды. Мы будем носить эту звезду до тех пор, пока вы не осудите зверства ХАМАСа и не потребуете немедленного освобождения наших заложников», – заявил постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан.

Поступок израильского дипломата в самом Израиле оценили не все. Председатель правления мемориального комплекса истории Холокоста «Яд Вашем» Дани Даян осудил инициативу Гилада Эрдана, подчеркнув, что сегодня евреи, в отличие от времен Второй мировой войны, являются хозяевами своей судьбы:

«Нам было жаль видеть, что члены израильской делегации в ООН носят желтую нашивку, которая символизирует беспомощность еврейского народа и его зависимость от милости других. Сегодня у нас есть независимое государство и сильная армия. Мы хозяева своей судьбы. Сегодня мы повесим на лацкан сине-белый флаг, а не желтую нашивку».

На том, что Израиль отныне должен сам обеспечивать собственную безопасность, без оглядки на кого бы то ни было, настаивает и министр обороны страны Йоав Галант:

«Это не будет короткая война. Это не будет легкая война. Но мы полны решимости победить. Мы полны решимости сделать это от имени тех, кто заплатил своей жизнью за это нападение. Мы полны решимости сделать это от имени тех, кто находится в заложниках. Мы полны решимости победить террористическую организацию ХАМАС. Либо мы, либо они. Это война за наш дом. И мы победим».

Как отмечают в Иерусалиме, сегодняшние призывы к прекращению огня – это призывы к Израилю сдаться на милость ХАМАСа, сдаться террористам, сдаться варварству. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху ссылается на священное писание, в котором говорится, что «есть время для мира и время для войны…» И сегодня, уверен Нетаньяху, – время для войны.‌‌ Израиль четко дал понять, что не согласится на прекращение огня с ХАМАС.

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