На разделительной линии задержан еще один гражданин Грузии

На разделительной линии в регионе Шида Картли, в окрестностях села Тахтисдзири 31 октября российские военные задержали одного гражданина Грузии, сообщил журналистам перед началом 115-го заседания в селе Эргнети заместитель начальника информационно-аналитического управления СГБ Грузии Ираклий Антадзе.

«Главная тема (встречи) — возвращение наших незаконно задержанных сограждан в их семьи. На сегодняшний день в незаконном заключении находятся семь граждан. Вчера вечером, около 22:00, произошло еще одно незаконное задержание... Задержание произошло возле осетинского села Гвиргвина, которое граничит с грузинским селом Тахтисдзири», — сообщил Ираклий Антадзе.

Сегодня, 1 ноября, в Эргнети проходит 115-е рабочее заседание в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. На встрече грузинская сторона планирует выразить протест против процесса бордеризации и потребовать освобождения граждан, задержанных российскими военными.